香港小姐2021｜何依婷入營做師姐　羨慕佳麗身形：我希望可以高啲

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-07-12 23:15

《香港小姐2021》28位入圍佳麗將於明天正式入營，進行為期10日的挑戰，10日內更可能有若干佳麗被淘汰，「玩法」十分刺激。今日（12/07）28位佳麗以及5位歷屆香港小姐亦有出席記者會，2017年港姐何依婷亦有份擔任訓練營的「師姐」，問到有什麼心水時，她就說：「印象好深刻有個特別高！」還表示十分羨慕。

何依婷笑說可以一邊擔任訓練營的「師姐」，一邊度假。（陳順禎攝）

何依婷表示大會亦已為她安排了一間獨立房間，方便在拍攝完後休息。她說：「我希望可以住得晒咁多日，可以同自己組嘅佳麗並肩作戰。」她還表示，自己也有一點私心，因為可以順便度假：「呢度好靚！仲可以打吓卡，影吓靚相都好呀嘛，係咪？」

何依婷好靚。（陳順禎攝）

問起有什麼心水佳麗，她就說：「第一次見晒咁多個真人，我覺得她surprise，因為咁多個都好靚，質素都好好。印象好深刻有一個女仔特別高。（混血兒施茉莉？）係呀，因為佢身形好高大，喺一班女仔入面突出啲。」羨慕她的身高？她笑說：「係呀，我都希望可以高啲，唉，好可惜高唔到。」

何依婷羨慕身形高大的佳麗。（陳順禎攝）

何依婷認為，香港小姐的準則需要大方，得體和舒服。記者問：「好似妳咁？」她說：「因為我係同曹敏莉一組，就好似佢咁先得。」即是不要以妳為榜樣？她就：「我係friend嚟嘅，係負責同大家舒解壓力，精神緊張。」

《香港小姐2021競選》28位入圍佳麗。（陳順禎攝）

施茉莉好高。（陳順禎攝）

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