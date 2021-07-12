大叔的愛｜簡慕華讚Stanley其實唔廢：佢係一位好成熟嘅人

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-07-12 21:05

簡慕華認為Francesca雖然因老公轉基而失婚，但她其實是一名幸福的女人。

婚後淡出幕前的簡慕華，近日在ViuTV《大叔的愛》飾演Francesca一角，在面對老公中途轉機、繼而提出離婚的情況下，Francesca仍然對前夫關懷備至，甚至鼓勵他追求真愛，真摯演技打動了不少網民，並指無綫又再一次走寶。

就係呢一幕「友誼的擁抱」令唔少觀眾大感心蹹。

對於Francesca的瀟脫，簡慕華接受《香港01》訪問時，表示從她的角度來看，Francesca是一個有老公錫、又有閨密陪伴且唔會有太多煩惱的女人。「就算後來同老公分開，佢身邊都好快出現一個鍾意佢嘅人，所以其實佢係好幸福，而正正因為佢咁幸福，所以佢先可以付出咁多愛。而佢可以咁快放下，係因為佢知道KK唔係鍾意另一個女人，而係揀咗一個男人，而呢個男人比到嘅係就算Francesca點改，都唔可以將自己變成一個男人，所以根本係無得比較。我認為佢其實無輸，只不過係估唔到老公20年後會鍾意男人，到最後笑住離婚一幕係代表佢仲好愛呢個男人，亦都嬲唔落對方。」對於網民強烈要求復出拍劇，甚至為她被無綫拖累而感到不平，簡慕華就話十分感謝《大叔的愛》製作單位，令大家如此喜愛Francesca。「我希望我能夠好似Francesca咁，繼續咁幸運拍到大家鍾意嘅角色，我會繼續努力。」

簡慕華在劇中最後情傾Stanley（邱士縉），今個星期二人感覺火速發展。

簡慕華在劇中回復單身後，今個星期將與Stanley飾演的Louis展開戀情，對於這位鏡仔成員曾在節目《調教你MIRROR》中喊爆表至示感到迷失、感覺很廢，簡慕華絕不認同。「Stanley係我同德斌以外傾得最多嘅一位，大家都分享咗好多經歷，佢係一位好成熟、好清楚知道自己想點嘅人，所以我覺得佢其實好叻仔！至於Edan，佢係應能力好強嘅人，心態亦都好好，就好似我喺劇中所形容佢真係好好仔；而Anson係好得人錫，唔知點解佢就係有一種魅力，可能真係夠暖男，你會好錫佢。」睇嚟阿牧係全劇嘅大羸家。

不過簡慕華似乎最鍾意Anson Lo，對於田田、阿牧以Louis三個角色，她說：「我覺得無揀錯，三個我都好鍾意。」

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