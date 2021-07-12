阿Sir早晨｜伍文生賣蛋牛治立足飲食界　開YouTube頻道拍逾300片

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-07-12 23:00

無綫（TVB）劇集《阿Sir早晨》最近在翡翠台深宵時段重播，觀眾除了可以重溫劇中主角例如黎明以及古天樂等顏值巔峰的時期之外，亦可趁機回惜一班已離開演藝圈發展的藝人，當中包括在劇中飾演學生胡振威的伍文生。

圖右就是伍文生，當時他只得20歲。（截圖）

自中學畢業之後，伍文生加入無綫電視第6期藝員進修班並於1993年畢業，隨即開始拍劇，《阿Sir早晨》是他的早期作品。直到1997年，伍文生轉型加入兒童節目《閃電傳真機》擔任常駐主持，更加因為「吱吱鼠」一角而為人所熟識。不過伍文生在2005年與圈外女友結婚後一度移居澳洲，雖然之後亦回流香港，但他並沒有積極重返幕前，轉行向岳父拜師學藝進軍飲食界。

係童年回憶！（網上圖片）

伍文生的岳父來頭不少，是深水埗一家老字號茶餐廳的老闆。學滿師後，伍文生成功在大角咀開設蛋牛治外賣專門店，幾年內已開到三間分店（現時兩間，分別為觀塘以及葵涌），靠蛋牛治闖出名堂。而伍文生亦於近年轉型成為餐飲顧問，協助餐廳開業及營運，其協助的餐廳亦有不俗的成績，開業一年已在該區贏盡口碑。

伍文生現時47歲。（資料圖片）

另一方面，伍文生在疫情之下亦積極打理自己的YouTube頻道，創立頻道至今兩年已累積發佈過超過300段影片，由最初段介紹自己餐廳的蛋牛治等食品之外，亦有教授司儀技巧、親子心得、結婚知識、馬來西亞的風土人情以及澳洲生活日常等、內容包羅萬有！

內容真係好豐富！（截圖）

睇埋伍文生近況：

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