「TVB長腿女神」陳詩欣宣布婚訊　未婚夫陳爾正原來係學霸

有「TVB長腿女神」之稱的陳詩欣（Eunice）今日於（7月13日）Instagram宣布與男朋友結婚的消息。這個28歲的「一件頭女神」約在2015年加入無綫（TVB）並參與《3日2夜》、《美女廚房》等多個節目拍攝，其中由她主持的《3日2夜》的一集更獲得全年的最高收視，可見她有多受觀眾以及網民歡迎。今次「女神結婚了，新郎不是我」可謂是傷透了不少宅男粉絲的心。



原來上年11月陳詩欣已接受男友求婚。（IG@eunicechanszeyan）

不過陳詩欣與未婚夫的戀情並不是新鮮事，遠在兩三年，她就曾被拍得與圈外男友陳爾正（Joshua）在嘉年華手拖手拍拖，之後接受《香港01》訪問時，也甜蜜承認戀情，指愛上男朋友的「成熟、穩重加孝順」，陳爾正也十分支持她在娛樂圈發展。

陳詩欣與「一件頭」已經劃上等號。（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣男友陳爾正Joshua，不時於IG放閃。（IG：@jc_zing）

能夠獲得「女神」垂青，其實陳爾正（Joshua）來頭一點也不簡單，除了外形、衣着似足韓國Oppa之外，還曾留學英國，世界六大時裝學院之一的倫敦藝術大學倫敦時裝學院（London College of Fashion）升學畢業，是名副其實學霸，也是活動創辦人兼世界級Party搞手。Joshua曾接受《Sky Finance Channel》訪問時透露自己畢業後與朋友先為蘭桂坊的酒吧找表演者和DJ，慢慢地再把自己與朋友坐落於觀塘破舊工廠大廈的Band房，改造成為獨立音樂表演場地Hidden Agenda（HA）。

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