方力申「放風」望與舊愛鄧麗欣再合作：我覺得係有機會嘅

方力申（小方）今日（13日）現身將軍澳電視城出席「2020東京奧運會」記者會，將於本周五（16日）飛往日本做主持的小方透露還未收拾好行李，但會預留多一點行李空間到時買奧運紀念品回港，如有減價更可能去大手買入潮牌產品。

方力申將於本周五（16日）率領主持陳約臨及何振然飛往日本東京，與今日下午已到達當地的吳業坤及周奕瑋一同全程緊貼東京奧運盛況。（陳順禎攝）

小方笑言你未知道屆時會擔任什麼工作，不過早已與多名香港運動員聯絡到埗做訪問：「我已經傳咗短訊同佢哋講我會去日本，到時你哋見到我記住同我做訪問喎！」不過他卻竟然遺忘了歐鎧淳：「我諗住佢實肯掛！」

小方笑言幸好今趟旅程有陳約臨這位精通多國語言的美女陪同出席做主持，相信屆時要與男運動員做訪問並不困難。（陳順禎攝）

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昨日小方出席公開活動時罕有回應舊愛Stephy（鄧麗欣）與年輕6歲的台灣男星王子和平分手一事，直言自己與對方並非好朋友，亦強調兩人無機會復合，但該番言論卻引起網民抨擊小氣，有欠大方，他坦言沒有留意網民的留言：「多謝佢哋關心，但將來（與Stephy）嘅合作我覺得係有機會嘅，例如唱歌啊拍戲啊，咁囉！」

小方表示不介意再與Stephy有工作上的合作，並對她有信心比自己先找到另一半。（陳順禎攝）

兩人現時都回復單身，不少網民都很好奇究竟誰能率先脫單，小方則向Stephy投下信心一票：「我對自己冇信心，你諗下，我都咁多年（單身）咯，可能佢會快啲！」他亦表示以自己對舊愛多年的認識，認為她的另一半應該要比較穩重：「成熟啲嗰啲囉！（即係唔好姊弟戀？）因為佢都好成熟吖嘛，同埋做呢行思想上都會比較成熟啲，所以我覺得成熟啲嘅人（會較適合對方），例如醫生律師！」至於自己的另一半，小方坦言已經沒考慮對方要有什麼條件：「我自己又冇諗，我諗太多喇，可能就係諗得太多所以一路都冇！」

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