方力申「放風」望與舊愛鄧麗欣再合作：我覺得係有機會嘅

方力申（小方）今日（13日）現身將軍澳電視城出席「2020東京奧運會」記者會，將於本周五（16日）飛往日本做主持的小方透露還未收拾好行李，但會預留多一點行李空間到時買奧運紀念品回港，如有減價更可能去大手買入潮牌產品。
小方笑言你未知道屆時會擔任什麼工作，不過早已與多名香港運動員聯絡到埗做訪問：「我已經傳咗短訊同佢哋講我會去日本，到時你哋見到我記住同我做訪問喎！」不過他卻竟然遺忘了歐鎧淳：「我諗住佢實肯掛！」
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昨日小方出席公開活動時罕有回應舊愛Stephy（鄧麗欣）與年輕6歲的台灣男星王子和平分手一事，直言自己與對方並非好朋友，亦強調兩人無機會復合，但該番言論卻引起網民抨擊小氣，有欠大方，他坦言沒有留意網民的留言：「多謝佢哋關心，但將來（與Stephy）嘅合作我覺得係有機會嘅，例如唱歌啊拍戲啊，咁囉！」
兩人現時都回復單身，不少網民都很好奇究竟誰能率先脫單，小方則向Stephy投下信心一票：「我對自己冇信心，你諗下，我都咁多年（單身）咯，可能佢會快啲！」他亦表示以自己對舊愛多年的認識，認為她的另一半應該要比較穩重：「成熟啲嗰啲囉！（即係唔好姊弟戀？）因為佢都好成熟吖嘛，同埋做呢行思想上都會比較成熟啲，所以我覺得成熟啲嘅人（會較適合對方），例如醫生律師！」至於自己的另一半，小方坦言已經沒考慮對方要有什麼條件：「我自己又冇諗，我諗太多喇，可能就係諗得太多所以一路都冇！」
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