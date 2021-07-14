霍啟剛郭晶晶帶仔女親親大自然　自爆追老婆全靠死纏爛打

霍啟剛與太太郭晶晶結婚近9年依然甜蜜如初，羡煞旁人，兩人育有一仔兩女，一家五口非常幸福。這對公認的模範夫妻一向低調，但霍啟剛亦有不時在社交平台大曬合照，公開放閃，早前兩人一起接受訪問，霍啟剛更自爆當年追求郭晶晶的細節！



霍啟剛同郭晶晶結婚近9年。（視覺中國）

2004年9月雅典奧運國家隊金牌選手來港表演，霍啟剛在歡迎晚宴上兩度找郭晶晶合照，令郭晶晶十分疑惑：「第一次見，佢係攞咗簽名搵我影相，佢影咗兩次，我記得好清楚，跟住我話『你頭先唔係已經影咗一次咩？』跟住佢話『頭先我攞唔到相，呢個我可以自己攞到相』，跟住我就記得好清楚呢個人喇，因為嗰時我去到邊度佢都出現。」

霍啟剛自爆追老婆全靠死纏爛打！（IG@fok_kenneth）

回想當年追求郭晶晶，霍啟剛笑言：「死跟爛跟、死纏爛打就係咁解，好難埋身㗎，尤其係國家隊封閉式管理，講都十幾年喇，當時仲係國家隊運動員，你都知國家隊管理非常嚴格啦，就算喺北京佢都未必出到嚟，唔好話嚟香港。」不過幸好之後郭晶晶獲邀出席首屆上海一級方程賽車（F1），霍啟剛亦藉機飛到上海同她見面，終於一步步打動芳心！

（IG截圖）

霍啟剛同郭晶晶在2012年結婚，婚後郭晶晶定居香港，她坦言最初都不太適應，不過之後都逐漸適應新環境。早前兩公婆拍拖去睇黎明在紅館舉行的演唱會，霍啟剛更分享了同老婆的合照，兩人大擺V字手勢，並笑言：「很想擁有V面」。除了享受二人世界之外，霍啟剛同郭晶晶亦有趁住假期帶仔女一起親親大自然，他們分別Post出一系列靚相，並透露希望透過活動讓孩子們在遊山玩水的過程中，認識水源來之不易。相中郭晶晶同大仔各自踩單車，而霍啟剛就載着囡囡，畫面十分溫馨！