阿Sir早晨︱黎明係1990年代收視福將　兩套主演劇成年度冠軍

由黎明、李綺虹、宣萱及古天樂等人主演的1994年TVB青春劇集《阿Sir早晨》是黎明的最後一部香港劇集，同時亦是古天樂初出道時期的作品。當年28歲的黎明在拍攝《阿Sir早晨》時已經貴為「四大天王」之一，結果劇集亦叫好叫座，全劇平均收視28點，是當1994年全年第7高。

《阿Sir早晨》有黎明加古天樂，成績不錯！（《阿Sir早晨》劇照）

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其實黎明參演的劇集收視一向有保證，例如1993年的《原振俠》全劇平均33點，是該年的第二高收視，僅次於《金牙大狀》；而1991年的《今生無悔》亦錄得最高42點，平均36點成為該年榜首。不過最威水的一次莫過於1990年，黎明與劉青雲合作的《人在邊緣》，錄得全劇平均42點，更成為1990年代TVB最高收視劇集。

當年黎明只得24歲，好Young！（《人在邊緣》劇照）

《人在邊緣》的主演包括黎明、劉青雲、林文龍、羅慧娟、陳法蓉、黎美嫻、方剛等，除了擔任男一之外，黎明亦為劇集獻唱劇集同名主題曲《人在邊緣》。劇中黎明於飾演古惑仔阿龍，因犯事被判入勞役中心，他的表哥是任職懲教署職員的劉志光（劉青雲）。為了令阿龍改過自新，志光經常刻意刁難他，例如罰佢跑圈及做掌上壓等！當時黎明赤裸上身於操場跑只穿短褲於操場喪跑，性感露點超吸睛，難怪黎明當年人氣急升！

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