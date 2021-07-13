ANSONBEAN靠四大戒律操爆肌　勁接廣告壓力大黐腳板醫失眠

ANSONBEAN（陳毅燊）自去年參加《全民造星III》並奪得季軍愈來愈多人識，早前更加盟Cool Style成為旗下首位藝人！Job接Job的他最近又獲Saint Laurent青睞，為品牌的男裝春夏2022發布會拍照宣傳，昨日（12/7）更穿上冬裝在烈日下的中環街頭拍攝：「其實我入行時都有問過夏天點解要着冬天衫，哈哈。而家明白，係要提早着畀大家睇，係好開心，我又可以試唔同嘅新嘢，都慣咗，夏天戴頸巾好榮幸，哈哈。」他又透露小時候愛跟弟弟穿大衣拍片，他笑說：「着多啲衫感覺型啲，不過試過差啲中暑，但我好享受呢種感覺。」

大熱天時着冬天衫又真係好熱，ANSONBEAN真心犀利。

ANSONBEAN的吸金力驚人，半年間廣告接踵而來，同時要為歌唱事業發力，雖然累，但他明白在娛樂圈要保持人氣是需要付出，對外表甚有要求的他，秘密練兵瘋狂操肌與調節飲食習慣，鍛鍊出完美的大隻仔身形，務求令自己無時無刻也處於最佳狀態。他說：「夏天有機會會剝衫㗎，所以一有時間我就要練大隻，胸、膊、腹呢啲容易見到嘅位都需要繼續練，一星期做五日Gym，返到屋企都會繼續練，要下苦功！攰就攰啲，見到自己大隻咗係好值得。」

ANSONBEAN同時要調節飲食，嚴守四不吃「不甜、不炸、不辣、不落汁」的戒條，加上每天兩片雞塊補充蛋白質。不過入行後的生理時鐘變更，加上排山倒海的工作量，壓力大得導致失眠，ANSONBEAN說：「以前好早就瞓，而家遲瞓，呢幾個月瞓瞓吓會醒吓，唔知係咪有時食完生嘢個肚痛，又會肚屙，我而家聽人講試食海參丸同黐腳板，希望瞓得好啲。」