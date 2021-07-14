雞排妹疑成小三令對方婚事告吹　向正印喊話：確實不知道妳的存在

雞排妹鄭家純驚傳疑當上小三。（IG：@ili.cheng）

雞排妹鄭家純一向新聞多多，火辣言論多次成為新聞人物，今年4月她在IG STORY自爆今年本有機會成為人妻，但結婚計劃已告吹。7月14日台灣周刊報道指雞排妹，搭上一名年長十歲駕駛名牌跑車的男士，對方未婚妻更因此氣得取消婚約，令雞排妹有做小三之嫌。

雞排妹鄭家純本以為今年會結婚，驚吐婚事告吹。（IG：@ili.cheng）

報道拍攝到雞排妹上周與一名身形高大駕駛跑車的男士，到台北一間酒店，期間二人拖手同行，雞排妹更曾伸手拍男方臀部，關係匪淺。但有指男方原來已有未婚妻A小姐，更將於9月結婚，但遭男方突然取消婚約，令雞排妹掛上小三之名。雞排妹一早知會登上封面，13號晚已在Facebook預告更舉辦活動叫粉絲猜猜登上週刊哪個版面。

雞排妹鄭家純13號晚預告會登上周刊封面。（IG：@ili.cheng）

雞排妹經理人回應指對方並非男友，而其後雞排妹亦於Facebook正式回應此事，指已認識男方四五年，亦承認對方叫自己「老婆」：「Ａ女妳好，我確實不知道妳的存在，但我也不想被認為是第三者。他是會和很多網公網婆一樣叫我老婆沒錯，也曾多次和我討論結婚或生小孩，甚至問我要不要陪他家人吃飯……」雞排妹亦提醒A小姐要慎言：「可能妳還在情緒中，所以接記者電話受訪了……雖然我跟他沒有吵過架，但看過他對別人發火，希望妳發洩到此就好。」

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