網紅搣時潘缺席應訊被法庭發拘捕令　復出賣相被網民轟呃錢

網紅「搣時潘」（原名：潘書韻）日前（13/7）因缺席到法庭應訊，法庭即發出拘捕令。同案男被告則准以5千元保釋及不得離開香港，案件押後至8月25日再提訊。（案件編號：WKCC2734/2021）

網紅「搣時潘」與其前區議員丈夫劉家衡的助理，被指向到劉議辦爭議的人潑漂白水，並涉毀壞兩名女子的高跟鞋及長褲，被控襲擊及刑事損壞等罪。（IG@miss_punpun）

「搣時潘」缺席的新聞見街之後，不少網民都翻舊帳，在她的IG中留言指責她早前曾「眾籌」律師費卻缺席法庭。另外又有消息指她已「脫」至台灣，更有網民在「搣時潘」於相片網站「Patreon」開了一個新的收費相集「旅行寫真流亡日記」，直指她呃錢並「潛逃」至海外。

「搣時潘」被指「潛逃至台灣」。（網上圖片）

「搣時潘」去年在曾因為「SM風波」後曾宣布永久退出網絡工作，及後更創辦性玩具商店，不過近月已重投「賣相」的工作，在相片網站「Patreon」經營收費相冊。而早前的確透露過自己會到台灣工作，不過當時「Patreon」的相冊並沒有上圖左邊的版本。對於「呃錢」的罪名，「搣時潘」在IG回覆網民時表示：「律師費太貴啦，諗諗下都係唔值，尤其你呢啲人，唔小心救到一個都嫌多，今後患難定富貴都唔會再同你哋共度啦，自己保重。以後困苦嘅時候，打開個窗抖下氣，懷緬下仲可以攞我黎發洩嘅日子。」而今屆的書展亦將會舉辦簽名會，似乎未有離港。

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