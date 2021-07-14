阿Sir早晨｜李影女兒沈穎婷近照曝光　息影6年「復出」挑戰舞台劇

27年前，由黎明主演的TVB青春劇集《阿Sir早晨》（1994）近日於翡翠台深宵劇場重播，成功喚起不少觀眾的回憶，重溫黎明做阿Sir的英姿，將一班百厭的學生教返好！

黎明飾演的祝太保原本是廣告界才幹，可惜遭到同事陷害而被公司辭退，適逢母校需要老師代課，黎明自此愛上教書！（劇照）

李影在7、80年代紅極一時。（截圖）

黎明劇中的媽媽由李影飾演，而現實中李影的女兒沈穎婷（Winnie）亦非常熱血「搏到盡」。現時35歲的Winnie在2004年參加香港小姐競選而入行，唯出道後星運一般，直至2007年《學警出更》中飾演學警藍詠詩後遂漸多人討論。可惜至2009年決定在完約後離巢TVB轉投亞視。2009年Winnie曾簽約英皇娛樂成為老闆楊受成愛將之一，唯可惜她之後以轉工為由主動提出解約，之後更轉行做空姐2年，淡出娛樂圈。

李影與餅印女兒（沈穎婷Facebook）

息影後除了轉投航空業之外，Winnie亦連續兩年參賽「Energy Fight」（2015/16），一試愛上苦練拳擊，及後更繼續發展做過搏擊教練，健康又熱血！而另一方面，Winnie早年亦曾到過夜場推廣香煙約3年，每星期都會穿著制服到中環或尖沙嘴的酒吧推銷香煙，超大反差。直到去年，久未公開露雨的Winnie終於「復出」，參演舞台劇《男人40 CEO》，可惜受疫情影響延至今年6月才正式公演。然而她並未打算簽約積極發展幕前，而個人社交網站亦經營得非常低調。

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