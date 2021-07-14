大叔的愛｜Anson Lo與Edan期待拍續集：希望到時可以sweet吓

Anson Lo預告星期五會開Live同大家睇結局。（葉志明攝）

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《大叔的愛》本周進入結局篇，劇中演員Anson Lo(盧瀚霆）、Edan （呂爵安）、黃德斌等人今晚（14日）齊齊出席宣傳活動。對於劇集成ViuTV開台以來收視最高的作品，Edan自覺非常幸運可以成為主角之一，他說：「因為佢本身係劇本、話題性都好都完善，所以就更易吸引觀眾睇。」而Anson Lo則謂：「好多謝有睇嘅觀眾，同埋佢哋每次睇完都會討論好多嘢，同埋喺各大又或者我哋嘅社交媒體留言，成件事好有互動，好似同大家睇咗場戲咁。」問到會否藉此各公司要求加薪，Edan笑言怕提出要求後公司之後唔再搵自己，Anson Lo表示劇集籌備了很長時間，所以好應多謝公司安排自己興Edan做主角。

Edan因劇集而被封為「渣田」，他指觀眾投入都係好事。「不過我自己睇都有咁嘅感覺。」（葉志明攝）

對於有傳開拍電影版，二人都表示「未有呢個消息，好想有呢個消息。其實拍完《大叔的愛2》再拍電影版都唔係唔得架，電影完又再《大叔3》都仲得，拍到變阿爺，長青劇咁。」Edan表示日版的續集是洗牌重來，他希望如果港版續集是可以延續。「希望可以sweet吓，見到好多觀眾話唔夠sweet 。」Anson Lo亦希望每條支線都可以多點甜及生活趣事。「可能係阿牧同阿田喺公司茶水間、或屋企多啲嘢發生，就算好簡單嘅生活，大家應該都好想睇。」

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