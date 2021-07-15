陳卓賢健身室開幕MIRROR兄弟撐場　半裸照變人形攬枕：少少尷尬

陳卓賢（Ian）投資的健身室「Project i」今日（15日）開幕，除獲大量粉絲送贈花籃和果籃外，MIRROR成員AK、Jeremy、Stanley、Tiger、Jer和Alton亦有到場支持兄弟，他們一出場即與Ian相擁和握手送上祝福。



陳卓賢投資的健身室「Project i」今日開幕，獲大量粉絲送贈花籃和果籃。（葉志明攝）

再做老闆的Ian接受《香港01》訪問時解釋「Project i」的理念以及疫市創業的原因：「人生中好多Project，但要由零開始變做一個Project就要Walk The Talk，亦係我哋Slogan，要身體力行去做。Project i個『i』唔係代表Ian，其實係Infinity，我都有無限個Project想做，要一步一步慢慢去做，心目中嘅Project先會完成。外在因素唔會影響好多，如果覺得當下想做就係Best Moment，冇特別擔心疫市會唔會有影響，決定要做嗰一刻就係最好時機。」

Ian平日的工作已經非常忙碌，他感激朋友的幫忙助他完成一個又一個的創業目標：「我一定唔會影響幕前工作，幕前工作一定擺第一位，佢哋都好明白所以有賴佢哋一齊合作。」他續指與朋友合資超過7位數成立「Project i」：「好難憑我一個人做到，同Partner一齊夾分去做。」

MIRROR成員AK、Jeremy、Stanley、Tiger、Jer和Alton亦有到場支持兄弟，他們一出場即與Ian相擁和握手送上祝福。（葉志明攝）

相信粉絲最關心的，一定是能否與Ian一同做Gym，他笑言：「可能真係會，我成日上嚟做，如果你哋嚟做，我就喺隔離。可能我做Gym會好肉緊，大家唔好見怪。（MIRROR其他兄弟會上嚟做Gym？）都好希望幫到佢哋，間Gym未開都同佢哋講如果想做，我會Fully Support，會搵教練同埋提供飲食Plan，佢哋都話上嚟做。」Ian說會免費給MIRROR兄弟：「絕對唔講錢，鍾意每日上嚟都OK。（花姐呢？）花姐想上嚟都歡迎，個人覺得花姐就難請啲，如果係做運動嘅話，但如果佢想都一定會幫佢。」

Facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」最近成為城中熱話，Ian亦有留意並笑言是增加夫妻之間的情趣：「我都有睇啲Po，覺得好得意。我覺得係生活情趣，咁多位先生嘅抱怨，我睇到係對太太嘅包容同埋愛。（有冇見到你個人形攬枕？）少少尷尬，好似真係俾人攬住瞓覺咁，有啲怕醜但更加佩服嗰位先生，好包容太太，係愛。」有傳ViuTV即將開拍游隊劇，問到Ian會否有興趣參與，他說：「會即刻學游水，大家都知我唔識游水。其實細個識，但因為浸親自此就驚咗水，但為咗角色我會克服所有睇落唔太可能嘅事。」

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