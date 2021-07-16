大叔的愛．專訪︱Asha徐㴓喬18歲出櫃嚇親阿媽：佢以為自己做錯嘢

ViuTV劇集《大叔的愛》今個星期五（16/7）播出大結局，「阿田」Edan（呂爵安）情歸何處，屆時自有分曉，唯一肯定的是徐㴓喬（Asha Cuthbert）飾演的「梓芊」一早在這個「賽事」中被Foul出局。「一切都係Timing問題，如果梓芊肯再早一個鐘講，個結局就唔會係咁。」Asha好明顯是與「梓芊」是兩個人，「梓芊」遲遲未出擊搞到錯失最好時機，而Asha好明顯是想做就做的行動派：「我試過主動去追兩三個人，不過只係成功過一次。最認真一次，我真係豁出去，『你去邊，我就跟』，試過喺外國讀緊書，但冇同阿爸阿媽講，偷偷特登飛返嚟同人過生日，愛情嘅盲目，我曾經都試過，係一種機不可失嘅感覺，It’s now就now。」

Asha徐㴓喬日前接受《香港01》專訪，大談參演《大叔的愛》感受，以及力撐LGBT平權等話題。（葉志明攝）

Asha接受訪問時表情多到爆炸，點擊下圖觀看表情包：

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敢愛敢恨，是Asha的同義詞，她既是香港少數公開承認雙性戀的藝人，亦高調力撐LGBT平權。「大家講起LGBT，或者第一時間會諗起Asha，但係我希望有其他人出現，陸續有更多人大膽啲，而家有人低調地提到，我已經好開心。（好多藝人都未必敢講自己性取向，你有咩建議？）咁又唔使逼人出櫃嘅，但係我會覺得人咁都大，不如講啦，身邊有人支持，就唔使咁驚，不過覺得個反應係好大、負面，就再畀啲時間啦！」

《大叔的愛》是香港首套開宗名義的BL劇集，力撐LGBT的Asha，亦樂見本地電視踏出這一步：「相信陸續有嚟，搵我拍GL劇我OK㗎！」（葉志明攝）

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談起Asha的跨性別男友Seth時，記者口快快稱呼他作「女朋友」，她聞言便即時糾正：「唔係講女朋友㗎，係男朋友呀，因為佢係Trans、變性嘅話，佢係裏面係男，就係男朋友，基本上係Delete咗之前嘅性別，不過亦有人好擁抱呢個轉變，好Proud of自己係Trans。（好多人都講錯？）其實我好多朋友都講錯，因為主流媒體好少提及呢樣嘢，呢條路真係幾漫長。」而她發現自己性取向，到向家人「出櫃」，亦花了不少時間：「我13歲意識到自己係雙性戀，到我18、19歲先同屋企人講，我阿媽好抗拒，因為佢係菲律賓人、天主教徒，佢唔係好明白發生咩事，佢有怪自己，『係咪我自己做錯啲乜嘢』，所以都要啲時間證明畀我阿媽睇，呢件事係好自然，而我阿爸就Open啲。」

Asha與Seth愛得高調，不時在IG放閃。（Instagram/@ashaetc）

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現時香港的婚姻制度仍然是「一男一女自願終身結合」，所以Asha都考慮過之後到其他地方註冊：「但係未知幾時，而家拍咗拖三年幾，不過最重要都係等埋阿爸阿媽嚟見證，疫情關係，我都有成兩年冇見過佢哋。（你理想嘅家庭係點？）都想有小朋友，都有傾過係想收養嘅，唔係自己生都冇所謂，可能係因為自己係獨生女，所以我一個就夠㗎喇！（Seth都一個就夠晒數？）佢想美式大家庭，三、四個小朋友嗰隻，我話『你Handle到先算啦，賺到錢、有地方都OK嘅』，但我會寧願養多啲貓貓狗狗。」

Asha與父母關係甚好，但因為疫情關係，被迫分隔香港、菲律賓兩地。（Instagram/@ashaetc）

講起賺錢、買到樓，相信大家都記得Asha曾拍YouTube片怒轟無綫（TVB）節目《網絡挑機》、狠批王晶「成功等於有錢買樓」的言論，6年過去，想法有否改變？Asha直指自己想法始終如一：「我自己對成功嘅定義，6年前後都係一樣，我開心就得，我的確仲係租緊地方，但覺得自己好成功，起碼比起兩年前，我係成功咗好多。（你有進步，TVB有冇進步？）其實我冇乜點睇TVB，而家都係睇Netflix同埋ViuTV多。（唔睇TVB，咁拍TVB劇又得唔得？）嗰邊咁多Limit，咁多標籤，我唔鍾意有標籤喺自己身上，呢度係我最舒服嘅地方。不過，Money is money，我又唔會咁快Say no嘅，如果佢係Open to something，例如LGBT嘅話，同埋都唔知嗰邊會唔會要我啦，真係有機會先算。」

社會不斷進步，難保大台也會變得擁抱多元文化，若果有一天Asha在TVB劇集出現，絕對是一件好事。