大叔的愛評論| MIRROR非劇集爆紅主因　加埋黃德斌三角戀先夠破格

以BL（Boy's Love）作賣點的劇集《大叔的愛》改編成港版播出，由人氣高企的男子組合MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆（飾演阿牧）、Edan呂爵安（飾演田田），以及黃德斌（飾演大叔上司KK）主演，展開一段錯綜複雜的Hehe三角戀，最終大受歡迎，近乎每集都有洗版式討論。《大叔的愛》之所以成功，並非全是MIRROR功勞，更重要是主打的同性愛夠新鮮吸引，劇本有保證，為香港電視界一掃頽氣，迎來一股清新之風。



Edan與Anson Lo的浴室之吻為全城熱話！（劇照）

香港首部BL劇夠話題度 最緊要肯試

香港從未真正迎來第一部以同性戀作題材的電視劇集。就在日本、泰國等鄰近地區，同性戀劇集大行其道之時，香港電視界依然仿佛不敢觸碰這個禁忌。恐懼是源於未知，沿用一貫熟悉的題材可以保證風險低、收視穩定，然而卻亦導致劇集題材僵化，每日食同一味餸都厭，香港觀眾自然摒棄本土劇集，想支持都忍唔住恰眼瞓，睇唔落去。

日版《大叔的愛》贏收視口碑，質素有保證，並將緊接港版《大叔的愛》於ViuTV播放。（《大叔的愛》劇照）

黃德斌直男變可愛大叔夠新鮮

ViuTV今次改編主打同性愛的《大叔的愛》，無疑是一個驚喜之舉。雖然MIRROR演技有待磨練，但勝在劇集題材創新，引爆香港同性戀劇集市場，大膽挑戰社會底線、以及市場接受能力，最緊要肯試，這點已值得稱讚。而觀眾看見一直保持「直男」、型佬形象的黃德斌，突然搖身一變為迷戀男下屬的可愛大叔，其中一幕，黃德斌對住心上人Edan嘟嘴大聲表白「田田，I Love You！」，活潑形象觀眾眼前一亮，富有新鮮感。

黃德斌對着呂爵安（Edan）時少女心爆棚，含情脈脈高呼：「田田，I love you！」（影片截圖）

食正本土熱潮兼夠喜感

此外，日版《大叔的愛》於2018年播映期間在當地及海外已引起不小迴響，話題度高，更陸續推出續集和電影版，劇本質素佳，故不用花太多力氣，內容質素已有保證。再者，港版《大叔的愛》食正本土熱潮，作為喜劇又能為瀰漫一片愁雲慘霧的香港社會帶來歡笑，天時地利人和之下，才能於香港捲起一陣「田牧」及「大叔」風潮，觀眾當中更有不少是睇開TVB的家中長輩，可謂風靡老中青三代。

港版《大叔的愛》大量場景神還原日劇經典情節。(港版大叔的愛圖片)

諗深一層，港版《大叔的愛》熱潮或許給香港電視界及社會帶來某種啟示。其實香港社會包容度、開放度比我們預期更高，香港人有能力擁抱更多前衛、偏門的劇集題材，社會價值觀亦已悄然改變，而ViuTV今次的大膽嘗試之舉，或許意義比我們想象中更深遠。

「登神」（Edan與Anson Lo的合稱）為新晉CP（劇集截圖）

同場加映黃德斌同Edan著婚紗相：