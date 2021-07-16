黎明演唱會與鄭伊健台上想當年　背對背Chok住合唱《友情歲月》

Leon黎明舉行第六場紅館演唱會。

Leon黎明第六場紅館演唱會，台上繼續亮點處處，由「金句王」Leon變身「手勢王」自創全新示愛手勢，更與嘉賓鄭伊健想當年大放笑彈，伊健稱2003年二人合作電影後沙士隨之退去，寄望昨晚紅館合唱後疫情馬上消失，Leon與他擊掌叫好！

鄭伊健擔任黎明演唱會嘉賓。

「金句王」Leon變身「手勢王」自創全新示愛手勢，用手指做圓圈動作放在眼睛前，表示「人群之中我只看到你」，全場冧爆！之後伊健上台立即活學活用，Leon驚喜大笑。二人曾於2003年合作電影《雙雄》，伊健表示當時有兩件事最深刻，他對Leon說：「你記唔記有一場戲喺條好靚嘅隧道拍？嗰度係化糞池，當時沙士好犀利，喺咁嘅環境拍攝我好驚，但你好淡定，嚟到仲笑住同我打招呼。當時我心諗：我哋一齊拍戲，佢都唔驚，我唔使驚。」Leon笑笑說：「其實我唔知嗰度係化糞池，拍晒返屋企先知道。」全場爆笑。

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鄭伊健黎明憶述2003年合作電影《雙雄》往事。

之後伊健又讚Leon好有紳士風度，說：「當年我哋都好鍾意車，有一日我揸咗架車到片場，Leon話想睇吓，我俾條車匙佢，隨便玩啦！佢打開車門無即刻上車，而係坐低，雙腳喺車門外拍拍鞋底先至踏入車廂，因為佢唔想整污糟架車，好有紳士風度，好有禮貌。大家要學呀，好加分架！」Leon自言一直都有這個習慣。伊健又說：「當年我哋拍完套戲，疫情就消失，希望今次我哋第一次紅館合唱之後，疫情盡快消失。」Leon立即與他擊掌叫好，然後他們背對背Chok住合唱《友情歲月》，全場揮動螢光棒大合唱。

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睇吓黎明被Sammi打動嘅舞姿：