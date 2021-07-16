花姐唔嬲周刊重提MIRROR情史？　「大家做之前諗下會唔會傷害人」

隨着男團MIRROR的人氣愈來愈強，隨之而來的就是一舉一動皆被放大檢視，近來電視劇《大叔的愛》爆紅，有周刊就重提劇中三子Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）及Stanley（邱士縉）的過去戀事，在鏡粉間引起軒然大波，同日MIRROR經理人花姐在IG發布限時動態：「增加銷量有很多方法，你用的那種⋯⋯」又配以憤怒Emoji，不禁令人聯想兩者的關聯性。

花姐（左）接受《香港01》訪問。（陳順禎攝）

不過，花姐周五（16日）就重申Story提及字句與周刊無關，亦沒有對任何人不滿，她解釋：「其實MIRROR嘅Management同出面係有啲唔同，我哋好多時冇理外界點樣睇我哋，又好真實地將所有面貌畀大家睇，只係好努力做好自己又唔會爭啲乜。」花姐續言：「我唔開心嘅係因為MIRROR而家係熱話，所以就用佢哋做話題，我唔係介意，但我希望大家做呢一步之前諗下會唔會傷害到人，當娛樂圈大家一齊努力、有工開，點解要做啲唔關事嘅嘢去傷害任何人？」她以一間原本生意興隆的茶餐廳作例子：「點解突然要講裏面嘅菠蘿包唔好食，令到茶餐廳冇生意？」

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問起花姐會否與MIRROR成員做心理建設，她笑言成員一早有心理準備：「舊聞到不得了，連登出咗90年，其實對藝人、粉絲都影響唔大。」花姐坦言多了人對MIRROR注目，的而且確令成員感到壓力，害怕令喜歡自己的人失望，而她作為經理人可以做的就是叫他們「做番自己」就好。

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談起李炘頤（Alina）在個人限時動態吐心聲：「到底一間公司可以有幾好，明知人地連飯都就嚟無得食，仲幫人推走晒啲job，又或者將個job比其他人。我覺得真係好amazing㗎。」這段文字引來不少猜測，亦有人指出猜疑是否與男友Stanley或是ViuTV有關，花姐直言不清楚事態：「我諗佢唔會咁樣⋯⋯雖然我唔知咩事，但我作為經理人都會幫MIRROR、ERROR推job，但當中一定有理由，可能唔適合佢、或者同其他job撞咗，所以要互相溝通，Alina應該唔係講緊自己。」

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MIRROR及ERROR近日雙雙晉升為炙手可熱男團，廣告、劇集、電影等邀約不斷，為本地演藝圈帶來新氣象之餘，亦成為名副其實的吸金王，問起是否開始由虧轉盈，花姐就說：「原本預計5年可以平手，而家可能唔使5年，賺錢就未，始終我哋投資真係好大，出活動12個人12套衫，訪問又不斷換衫，其實每一套都係錢。例如呢兩個月出8-9隻歌，使費真係好大，魯生係傻傻地，佢真係冇諗住賺錢，真係諗住畀錢你做好樂壇、令娛樂圈更蓬勃，佢睇嘢好長線，所以只係縮短咗平手嘅時間。」