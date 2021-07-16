聲夢傳奇｜姚焯菲炎明熹同曲對戰難分高下　張敬軒讚Gigi技巧成熟

無綫（TVB）節目《聲夢傳奇》掀起全城熱話，上集進行了第7輪比賽，六強終於誕生，包括：文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）。而明晚（17日）六位學員將會爭奪最後五強席位，進入在下周一（19日）舉行的決賽！



六位歌手導師Gin Lee李幸倪、衛蘭、AGA江海迦、周柏豪、JW王灝兒及泳兒，向學員進行一對一指導。

明晚的比賽將會分成兩個回合，六位學員在第一回合分成三組，以一對一的形式作賽，二人同台演繹同一首歌進行對決，由25位專業評審進行評分，三位勝出的學員會直接晉級五強，而兩位最低分的學員會進入第二回合，爭奪五強的最後一個席位。六位學員分別由一位歌手導師進行針對性指導及特訓，歌手導師包括：Gin Lee李幸倪、衛蘭、AGA江海迦、周柏豪、JW王灝兒及泳兒。

身為主理人的李克勤需要離開香港工作，未能參與最後兩場比賽。

身為主理人的李克勤需要離開香港工作，未能參與最後兩場比賽。在離港之前最後一次拍攝，克勤對15位學員感到不捨：「不知不覺投放咗好多感情喺你哋身上，今日都懷住一個唔係好開心嘅mood同你哋做嘢。」製作組安排六強學員到Studio拍攝，原來克勤準備了一個驚喜給六位學員，就是邀得張敬軒擔任「星級舞台指導」。不過張敬軒笑指自己是「星級保姆」，會盡力照顧一眾學員，並要完成一個重要任務。

第一組對戰是炎明熹（Gigi）對姚焯菲（Chantel），同台演繹同一首歌。

第一組對戰是炎明熹（Gigi）對姚焯菲（Chantel），Gin Lee李幸倪及JW王灝兒分別擔任她們的導師。張敬軒聽完二人演繹後大讚Chantel及Gigi：「同一首歌同一個旋律，帶畀聽歌嘅人唔同的感受。Chantel呈現一個純情女孩子坐喺巴士入面；Gigi嘅控制十分之好，技巧十分成熟。」張敬軒更笑指終於明白李生為何會在節目中露出「慈父的笑容」。

張敬軒大讚：「Chantel呈現一個純情女孩子坐喺巴士入面；Gigi嘅控制十分之好，技巧十分成熟。」

第二組對戰是文凱婷（Aeren）對鍾柔美（Yumi），挑戰一首跳唱歌曲，AGA江海迦及衛蘭分別擔任二人之導師。二人在團賽對戰中演繹《跳舞街》，青春及合拍表現獲得評審及網民喜愛。今次要對戰爭取出線，Aeren卻發生意外，眼部發炎要做手術，帶傷應戰。不過Yumi及Aeren都覺得比賽結果不是最重要，反而希望合力做一個好的表演。

第二組對戰是文凱婷（Aeren）對鍾柔美（Yumi），同台挑戰跳唱歌曲。Aeren比賽前眼部發炎要做手術，帶傷應戰。

第三組對戰是冼靖峰（Archie）對何晉樂（Rock），泳兒及周柏豪分別擔任二人之導師。Rock指今次對戰是預計之內，Archie則一早「打定輸數」。不過經過多場比賽之後，二人坦言打破成見，學識互相欣賞，希望今次比賽會變成一個好的作品。

冼靖峰（Archie）及何晉樂（Rock）經歷多個月的比賽，打破成見，互相欣賞。

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