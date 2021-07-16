全民造星IV︱許廷鏗梁祖堯做導師用辣招針對是非精：唔當你係女人

ViuTV王牌選秀節目《全民造星IV》今年選拔全能女團，公開招募起反應熱烈，據悉已收近四千份報名表，周五（16日）舉行即場報名造勢，吸引逾800女生到場輪候。今屆擔任導師的梁祖堯與許廷鏗（Alfred）一同接受訪問時笑指感覺「上了賊船」，阿祖解釋：「原本Sell我哋嘅時候係話兩個合作，諗表演項目可以交畀我、揀歌可以交畀Alfred，而家分開做兩組導師就死得！」Alfred續言：「咁就出事喇，我叻嘅就我叻，你叻嘅就你叻，咁點算？我諗會係兩個好唔同嘅組別。」

Alfred回憶起自己12年前在同一場地參加《巨聲》Casting：「我記得返晒自己點樣喺度來回踱步、開聲。」（陳順禎攝）

梁祖堯自言對參賽者相當嚴厲：「我尋日已經去到拍枱，如果你唔尊重你自己、呢個場合，我亦都唔會尊重你；我唔會留手，等咗呢啲機會好耐，我狠狠地對待你先係對你好。」Alfred亦自言比想像中嚴謹：「我本身都以為自己係一個比較腍善嘅人，原來呢個場地有個魔力，呢個場地係需要尊重，所以我都比預期中火大；有參賽者嚟到準備得好專業，點解你覺得可以嚟玩下，嬉皮笑臉就唔得，我真係忍唔到！」

梁祖堯直言在得悉今年選女團後欲立刻推辭：「我自己又唔睇女團、聽嘅歌又少，唔知點搞。」（陳順禎攝）

自從《造星IV》開宗明義選女團起，觀眾的討論就離不開女生之間會有很多八卦及爭鬥，擔心節目會出現宮鬥戲情節，阿祖與Alfred就異口同聲表示一早有共識，第一日就會約法三章：「如果你哋想得到性別平等嘅待遇，我哋都唔打算當你做女人，如果有任何古怪怪嘅Gossip嘢，就即時淘汰！」Alfred笑着撂下狠話：「就算機制唔淘汰你，你咪繼續玩，睇下之後嘅待遇會係點。」又不忘以歷史為證：「任何團體成功與否最Work嘅時候就係最團結嘅時候，就唔好搞啲小圈子、小把戲。」

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不過阿祖亦提到《造星》是選秀節目的同時也是一個真人騷，所以Gossip事實在無可避免：「見到啲是非精一入嚟就feel到，我哋就即刻話唔要，然後花姐（黃慧君）同寶姐就即刻話：『正啊呢啲！好睇呀！』」Alfred笑言：「我守衛緊我哋美好嘅烏托邦，但係愈縮愈細。」

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