譚旻萱率真性格討喜想演戲再發揮　寧願唔拍廣告：想扮黑社會！

新一代廣告女神、有「港版朴敏英」稱號的譚旻萱（Mandy），是Cool Style旗下的小師妹，現年20歲的她青春無敵，深邃的輪廓，清純稚氣的外貌，入行短短1年多便獲得大量廣告客戶垂青，機乎在街頭巷尾每個角落也見到她的蹤跡，去年一輯寶礦力代言廣告，及後再為天團MIRROR成員呂爵安（Edan）擔任歌曲《E先生連環不幸事件》MV女主角，成功攻陷網民的心，Followers以百倍急升。

Mandy昨日獲邀到中環的Dior期間限定店擔任嘉賓。

師姐Angelababy是法國高級時裝品牌Dior的品牌大使，最近Mandy也同樣受加持，得品牌厚愛的她昨日（16/7）獲邀到中環的期間限定店擔任嘉賓，她在店內充滿氣派的佈置下打咭，黑、白色混搭的方塊牆、鮮紅色絨毛牆配襯新品，優雅品味洋溢，Mandy更應攝影師要求趴在地上擺Pose拍照，亳無怨言。

Mandy趴地影相都OK，真心敬業。

入行後一直廣告不斷，深受歡迎相信是跟Mandy率真有禮的討好性格有關，Mandy說：「我性格好鍾意對人，入行後都適應得幾快，我鍾意呢行有唔同種類嘅人，大家嘅故事都唔同，好有趣。」知名度日增，Mandy謂感恩接拍了Edan的MV，現時在街頭也經常被人認出，她笑說：「Edan有一定知名度，畀機會我拍到呢個MV，大家會識埋我，好感恩有呢個機會，近排喺街都有人認得。」不過年紀輕輕的Mandy目標清晰，她早就認定自己要在多姿多彩的圈中成長、增廣見聞，Mandy說：「我入行冇幾耐，我求嘅唔係attention，我係想識多啲、見多啲，屋企人畀我自由地做自己想做嘅嘢，我寧願見多啲個世界多過買樓，雖然買樓都想嘅，呢個係理想生活，不過要慢慢嚟。」

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Mandy擁有天使般的臉蛋，內在卻是男仔頭個性，就正因她的直率，相當惹人喜愛，談到受廣告商愛戴，會受寵若驚嗎？她卻「倒米」說：「其實我鍾意拍MV多啲，廣告要嘅係簡單靚就得，冇咩故事，冇咩需要發揮，邊個角度靚，點樣帶出品牌獨特嘅地方，我大概掌握到，所以我都係喜歡做同演藝有關嘅工作，我會喺生活上扮下呢樣扮下嗰樣，扮黑社會，我會更加有興趣。」