Aka趙慧珊參加虛擬藝術展　自爆與朋友投資「以太幣」狂升

Super Girls隊長趙慧珊（Aka）向熱愛畫畫更曾到倫敦進修藝術，而她最近便帶同作品到尖沙咀虛擬貨幣店出席數碼虛擬藝術展。她坦言首次接觸這類虛擬資產平台︰「希望自己作品可以喺唔同平台出現到，呢個係趨勢，中間也有一個互動，令大家多點認識我作品。」

Aka最近帶同畫作到尖沙咀虛擬貨幣店出席數碼虛擬藝術展。

Aka透露希望大家在疫情中見到自己的畫作後會開心︰「因為疫情大家都好悶，去唔到旅行，又擔心疫情會影響屋企人，而大象係吉祥動物，動物中最穩重，可以載你周圍去，加埋我平時好鍾意畫嘅精靈，精靈有小魔法，可以帶你去唔同地方，再加上一道旋轉門，好似帶你去另一個世界，希望疫情令到嘅唔開心事可以拋緒腦後，帶大家去一個屬於Aka嘅夢幻世界。希望大家見到呢幅畫會開心。」

Aka畫作加入動畫特效後更有特色。

她提到今次的作品，Aka更找來朋友幫手，為畫作加入動畫特效，她說︰「第一次小試牛刀，睇大家反應，但我已預備咗啲有動畫效果嘅畫，繼續做落去，希望令更加多朋友認識。而畫冊都籌備緊，好快可以同大家見面，至於會唔會有數碼版，要再睇睇。」提到虛擬貨幣，她坦言最近同朋友夾份投資的「以太幣」有意外收獲：「兩年前有朋友同我講投資虛擬貨幣以太幣，我都有同朋友夾少少，現在都升得幾誇張。（變小富婆？）唔係呀，一日未放，跌唔會太擔心，因為投資好少，只係想學嘢。」

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