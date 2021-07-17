大叔的愛︱Anson Lo爆沙發激吻有加甜版　Edan：全場睇到乸埋一嚿

好齊人。

《大叔的愛》今晚（16日）播出最後一集， Edan最終情歸Anson Lo，二人在沙發上扭作一團互相擁吻，令觀眾瘋狂尖叫兼截圖。劇集完結後，Anson Lo、Edan、黃德斌等人「合體」直播，而黃德斌的Deep V襯衫瞬即成了眾人的焦點，高峰時期吸引了4.4萬人觀看。

甜到漏。

直播中，眾人都表示希望開拍電影版，但要靠觀眾集氣，提到劇中最後甜吻，Anson Lo自爆其實拍了幾個版本：「如果想睇激烈啲，大家就集氣。電影版可以由呢幕開始。」問到另一版本到底有幾激烈，Anson Lo叫大家不要想像得太過份，並謂：「唔係慾仙慾死，係雙方個嘴嘅Movement有少少交錯。」其後Stanley（邱士縉）亦加入了直播，談及對劇集的感想，他笑言：「最後悔係冇咀Francesca。」

Edan表示呢一幕其實未算最甜，並笑言因為要把更甜的留在續集。

提到劇中最深一場，Anson Lo選擇了天橋之吻，他表示當初排練了超過廿次，又幻想到底應該是輕吻Edan的額頭抑或是他的頭髮。而Edan則選擇了結局二人在沙發上甜吻一幕，他表示拍攝前與Anson Lo把日版觀看了多次。「我知未必係好事，但因為我同佢都係新人，好多嘢都唔識，想睇下會唔會偷到師。我哋睇日版呢幕時覺得唔夠Sweet，所以好肯定港版一定甜過日本，我記得當時全場工作人員啲表情係乸埋一嚿。」而在劇集播出後，導演葉念琛在FB上載了沙發一吻的截圖，並發文表示：「期待電影版！」未知是否暗示《大叔》的電影版已集氣成功。

同場加映：大叔的愛︱Edan最終情歸Anson Lo 互相擁吻甜度爆燈