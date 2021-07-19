瑤瑤郭書瑤著睡衣露肩坐大腿　《再說一次我願意》近身誘惑蔡凡熙

郭書瑤（瑤瑤）、蔡凡熙二度合作電影《再說一次我願意》，有不少甜蜜互動，有段戲更安排蔡凡熙深夜忙打電動，冷落身旁女友，讓有絕佳身材的瑤瑤穿上性感睡衣搭罩衫小露香肩，猛然撲向對方，兩人之間不到10公分的近身誘惑，甚至能感受到對方鼻息，讓男友絕對無法忽視自己的存在。



郭書瑤現實中也是貼心女友，表示會和男友一起打電動：「我不會因為他打電動而生氣，因為男生打電動比出去玩好」，認為對方宅在家比較安心，除非男友太過投入影響兩人相處時光，她才會使出撒嬌絕招，「討抱抱、討親親」，自信說：「基本上男生都會買單。」

相關圖輯：郭書瑤著小背心彈烏克麗麗 視覺衝擊網友：有人專心聽唱歌嗎？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 46

蔡凡熙和片中角色一樣是電玩迷，坦言自己是「台幣戰士」，最近宅在家抗疫投入不少時間在電玩遊戲中，「愛情裡不能剝奪個人時間，電玩是生活必需品」。不過女友介意的話還是會體諒對方心情。他透露自己的理想型，得像片中女主角一樣，即使看到男友沈迷電動也沒發火，用浪漫情趣的方式提醒對方，他大讚：「不鬧情緒、成熟。」

瑤瑤18日迎來31歲，防疫期間，已確定在家過生日，但仍不忘為電影宣傳，在IG感性寫下，「能有再一次的機會，是多麽難得可貴，請小心珍惜」，希望大家到時都能進戲院看這部浪漫喜劇。

相關圖輯：郭書瑤用風筒開爐BBQ：教大家中秋如何正確使用吹風機（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

而在電影中，蔡凡熙獻上象徵永恆的鑽戒向證明自己的真心，因此片商也祭出買電影套票禮包抽鑽石的驚喜，果然短短兩週賣破千張電影票，吸引更多觀眾在解封後走進影廳，也助攻疫情中想告白的影迷脫單成功。

同場加映：蔡思貝嘟嘴自拍撞樣郭書瑤？ 女神原來好多「失散」兄弟姊妹（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

延伸閱讀：

遭酸蹭雞排妹熱度 美女律師道歉：鬧劇可以打住了

8個月僅剩1通告！小應靠研究國際疫苗股價「逆勢獲利」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】