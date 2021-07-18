阿Sir早晨｜林芷筠與樂瞳70%相似　承父林保全衣砵退居幕後任配音

由黎明擔任主角的無綫（TVB）劇集《阿Sir早晨》（1994）最近在翡翠台深宵時段重播，而相信最近有份重溫的觀眾都會見到一位與樂瞳樣貌有7成的女學生，其實她是已故著名配音員林保全的女兒—林芷筠。

真係幾似樣！（網上圖片）

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林芷筠早於1994年，約13歲已經開始在TVB劇集演出，主要飾演細妹或女兒的角色，《阿Sir早晨》中的宋美詩是她較早期的作品。而林芷筠戲份較多的演出例如有《烈火雄心》中關詠荷細妹沈碧霞。不過到20歲左右，林芷筠開始轉型退居「幕後」，繼承父親林保全的衣砵從事配音員，2009年「重返」無綫，更加成為卡通片《喜羊羊與灰太狼》中主要角色「懶羊羊」的粵語配音專業戶。

《烈火雄心》中，林芷筠有不錯的演出。（截圖）

雖然林芷筠在保全叔死後兩年（2017）曾約滿TVB暫別配音界，但翌年，林芷筠再次返回配音界，以自由身身份先後為Netflix動畫《SHE-RA之伊莎利亞戰記》、以及ViuTV的《姆明谷歷險記》，當中林芷筠在《姆明》中更聲演性格剛烈兼脾氣暴燥的「小美」（阿美），與她過往的角色極大反差！

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