梁諾妍洪永城造人成功　母親節公布消息媽媽驚喜到狂問：真係㗎？

藝人洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）於7月11日結婚，當日更即場宣布懷孕消息。早前Inez除了曝光父母合照，感謝父母對自己的照顧外，她今日（18日）繼續於IG發放花絮。她發文透露，2月Tony向自己求婚後，3月立即開始造人大計，4月21日便發現懷孕，並於母親節告知家人，更拍下短片記錄老人家驚喜一刻。只見Inez媽媽發現女兒懷孕後，一臉不可置信地問：「真係㗎？講笑咋嘛！」Tony在旁不斷強調：「真係㗎！」之後Inez媽媽開心得立即擁抱Inez，場面溫馨。
Inez IG全文如下：
「好記得4月21日發現到自己懷孕一刻
真係好急不及待想同父母講
因為媽媽真的超級恨抱孫😂
最後我們選擇在母親節給他們一個驚喜
然後爸爸媽媽和全家被感動了🥰💛
（其實爸爸在隔離因為佢一路聽一路食緊野（嘢）所以唔影佢個樣出嚟啦😂）
2月被求婚後
我們一起繼續各自各努力工作
同時籌備計劃婚禮
然後也順便開始寶寶大計
因為我們都很喜歡小朋友💛
之後開始問一些媽媽朋友心得
身邊的朋友都說生寶寶並不是想像中容易
就算計好排卵期都要用半年至一年時間才有機會成功懷孕
好吧！
3月買排卵試紙後就開始嘗試
結果4月就Bingo了😳
真係好興奮！
多謝上天給我們這個最好的禮物
你要身體健康
我哋一定會好好愛惜你♥️
#babyiscomingindec」
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金器行頭都係超勁！
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