鍾慧冰愛女林靜莉簽革命性合約　有線顧問曾醒明：要以開電視優先

在過去香港的電視歷史中，觀眾難以見到TVB藝人亮相另一個電視台，反之亦然，能夠幾台互走的，大部份都要自由身藝人，或者是電視台以外的經理人公司合約，電視台藝人分家情況明顯，雖然未有「明文規定」不過到其它電視台亮相，但亦仿佛有一種潛規則形式的存在。舉個例子，早前吳業坤與193@ERROR的合照最引來一陣坤哥被高層「乍型」的風波；王君馨新歌在《Chill Club》頒獎禮獲提名，亦未見有出席當晚節目。然而，近日開電視就與部分藝人簽定一款新的電視台藝員合約，令鍾慧冰愛女林靜莉有空間在開電視有固定節目主持的工作同時，亦可以參與ViuTV的真人騷節目，兩台同時亮相。

母親鍾慧冰（冰姐）及女兒Jeannie (林靜莉)將會於今晚ViuTV的戀愛真人騷《阿女又戀嚟》登場，而冰姐亦是有線／開電視的長期合作伙伴。

林靜莉（Jeannie）今年與開電視簽約成為藝員之一，是開電視節目《細路開電視》的固定主持。而另一方面，今晚（19/7）首播的ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》亦見到她的蹤影，此情怳在香港電視圈中非常罕見。「有線外事部顧問」曾醒明接受《香港01》記者訪問時表示，此款合約是有線電視首創：「可以話係半自由身嘅合約，咁樣就可以比較彈性啲囉，不過工作安排就一定要以開電視優先，包括一啲固定嘅節目。」

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曾醒明形容，開電視與Jeannie所簽定的合約算是行內創新，只要獲獲得開電視的準許，藝人可以自由接洽電視台以外的工作，包括其它電視台，無論是今次與ViuTV的合作，甚至是到TVB亮相亦絕對允許：「據我所知，邵氏嘅藝人都可以去唔同嘅電視台亮相，但邵氏就唔係電視台。我哋咁做既可以令藝人有更多機會喺唔同平台亮相，而我哋亦可以有固定嘅藝人做節目，可以話係各取所需，一個雙贏嘅局面啦，（淨係Jeannie一個係咁？）而家總共有四個藝員，仲有嚴崇天、連佳麗同埋霍嘉恩。」

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