吳亦凡渉連串迷姦案　疑似受害女生陸續現身控訴

吳亦凡近日被內地女學生都美竹爆黑材料，控訴他在「酒局揀女」，灌未成年少女飲酒，當中渉及迷姦、誘姦未成年少女，雖然吳亦凡一方已否認事件並委託律師提告，但一石激起千重浪，陸續有疑似受害人勇敢站出來，講述自己的不快經歷，而這班受害人都是長髮清純，少女身材的特徵，看來還會繼續有受害女生出來作出指控。

（微博圖片）

都美竹

內地女大學生都美竹，眼大大瓜子臉，打扮樸素，擁有少女身材，她爆料指中間人用吳亦凡想簽新人的方式，誘她到酒局傾談，在酒醉後發生關係，更公開了多張跟工作人員的對話截圖。

都美竹樣子甜美，擁有少女身材。（微博圖片）

張丹三

前「SNH48」成員張丹三，突然爆料指吳亦凡私下約過她，她公開了多段跟吳亦凡的通話紀錄，話題露骨，甚至牽涉到有否跟人發生性關係，張丹三強調自己沒有受到實質傷害，但以自己經歷叫女生小心甜蜜陷阱。

張丹三外貌清純，有鄰家女孩味道。（微博圖片）

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魏雨欣

畢業於北京電影學院的魏雨欣，樣子甜美清純，擁有修長美腿，她是繼張丹三後作出控訴的女生，早前她突然發文「世間最爽莫過於報應二字」，原來她所指是跟吳亦凡有關，之後她公開多張對話截圖，指對方除了甜言蜜語外，還曾匯款36000元人民幣給女方，二人關係撲朔迷離。

魏雨欣大曬美滿身材。（微博圖片）

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你又不是小章

網紅你又不是小章，指自己在大一的時候，有工作人員聯繫她去看吳亦凡《中國新說唱》的總決賽，小章推掉後，不久又有人指吳亦凡想約她見面，並指打算簽新人力捧，最後小章未有透露有否應約，直至都美竹爆料，小章才出來大控訴。

小章好有學生清純感覺。（微博圖片）

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林西婭

林西婭曾跟吳亦凡傳出緋聞，但多年來被男方粉絲攻擊，至今半紅不黑，她在吳亦凡出事後，馬上發文「七年，正義？拿來吧你」、「少安無躁，等我」。

林西婭被指借吳亦凡上位，炒作緋聞。（微博圖片）

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秦牛正威

在2019年傳出跟吳亦凡交往，其後被吳的粉絲追擊，近日她發文踩多對方一腳「一直很尊重吳老師，沒交往，沒視頻，沒故事」，擺有劃清界線。

秦牛正威是清純美女。（微博圖片）