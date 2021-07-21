Beyoncé同英女王係表親？ 盤點10位同王室有親戚關係的荷里活明星

自英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）去年脫離王室開始，任何關於英國王室的相關題材，都成為網民茶餘飯後的熱話。繼凱特和梅根先後以平民身份成為王妃，很多人都夢想能夠嫁入或者成為王室的一份子，不過原來有不少荷里活名人都是英女王的遠方親戚。

英女王深受全球愛戴。（Getty Images）

Beyoncé

有外媒翻查族譜，發現Beyoncé原來是英女王的第25代表姊妹，她於陛下在上24代都有相同的祖父母。兩人的祖先是12世紀英國國王亨利二世（Henry II）。

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尊尼特普（Johnny Depp）

尊尼特普的家族與英國王室關係可追溯至13世紀國王愛德華三世（Edward III），令他成為英女王的第20代表親。

「佛地魔」Ralph Fiennes

在《哈利波特》電影系列中飾演反派「佛地魔」（Voldemort）的Ralph Fiennes的祖先是15世紀蘇格蘭王King James II，換句話Fiennes是王儲威爾斯親王查理斯（Prince Charles）的第8代表弟。

安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）

安祖蓮娜祖莉母親的家族擁有法國王室血統，關係追溯至12世紀的法國國王菲臘二世（King Philip II），與英女王是26代表親。其前夫畢彼特（Brad Pitt）的祖先是12世紀英國國王亨利二世（Henry II），即是跟Beyoncé一樣，跟英女王是第25代表親。而畢彼特與安祖蓮娜祖莉所誕下的孩子，就跟威廉和凱特的孩子是第27代表親。

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