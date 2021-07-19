吳亦凡「淫媒」現身？　網民「是少女Kiki呀」：沒介紹女生給他睡

內地男星吳亦凡（Kris）近日被女網紅都美竹接連出招爆料，指他以選角及簽新人為由「酒局選妃」騙取多名未成年少女出席酒局兼灌她們飲酒，甚至做出迷姦行為，事件曝光後重創其演藝生涯，而且事件持續發酵，一發不可收拾。



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受害人包括：

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直到今日（19日）約傍晚時份，又有一名為「是少女Kiki呀」加入戰團，她在微博表示自己因為曾經喜歡以及很信任吳亦凡而不斷為吳亦凡介紹女性，結果慘被朋友稱為「皮條客」，此事更一度登上微博娛樂榜榜首，她寫道：「不想放實錘的原因是曾經真的很喜歡很信任......但就是這種喜歡和信任導玫我成了朋友口中的皮條客中間人..然而現在回想一下真的是有點可笑至極....越到後面就有朋友提醒我是不是被利用了...我還以為你是真的想找真愛談戀愛，結果一個又一個的實錘爆你.....失望至極了...發這條微博的原因是不想身邊的朋友誤會我.. ....#吳亦凡 都美竹#」

是少女Kiki呀否認是「皮條客」。（微博截圖）

對於被指收受利益為吳亦凡介紹女生的指控，「是少女Kiki呀」表示吳亦凡轉給她的錢都是屬於「訂機酒費」，除此之外亦未收過一分錢，而她亦列出3點去解釋自己與受害人都美竹的關係：「1. 我跟都美竹並不認識也不是我的朋友，我出於女孩子之間的共情選擇站出來幫助她，我已經在整埋手上的証據發給她／2）從來沒有介紹過女生給他睡，從來沒有過拉皮條，只是我的朋友有跟我一起跟他見過面，但是是出於他口中的各種理由！（例如 找女團 簽藝人）並不是拉皮條！／3）因為我的年紀小沒有經歷過這種事情，腦子一熱，沒有整埋好就發了微博，可能言語組織不當，讓大家誤會了！我不是他的粉頭！清者自清！我已經在整埋手上的資料，大家給我一點時間捋清楚！女生不能共情一點嘛！所有誹謗我會轉交給律師！」

即睇「是少女Kiki呀」的「證據」：

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