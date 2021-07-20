吳亦凡母親不堪騷擾向都美竹過數60萬　女方失蹤逾24小時後報平安

吳亦凡近日被內地女學生都美竹爆黑材料，控訴他在「酒局揀女」，灌未成年少女飲酒，更疑似渉及迷姦、誘姦未成年少女，而都美竹至今仍咬實吳亦凡唔放，更於周六（18日）向吳亦凡下最後通牒，要求他24小時退出娛樂圈；而吳亦凡一方昨日（19日）再度接連發聲明及證據，指控都美竹造假，意圖抹黑。

吳亦凡星途凍過水。(吳亦凡微博)

內地消息指都美竹公開追擊吳亦凡後，不少媒體用盡方法聯絡她，直至本月19日（星期一）晚上9時，長達24小時仍完全聯絡不上她，仿如「人間蒸發」似的，加上都美竹的朋友指有身份不明的男子曾對她說：「多陪你姊妹（都美竹）最後的時光」，令外界十分擔心都美竹的人身安全。今日有消息指都美竹已在朋友圈中報平安，表示：「一切安全，勿掛念，不一一回覆了」。

都美竹以及其他疑受害女生：

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吳亦凡工作室在19日（星期一）晚上9時，於微博發布《關於近日輿情事件的十點澄清》聲明，當提及都美竹時，全程均以「都*竹」作稱呼。澄清發文中提到，吳亦凡母親因不堪受騷擾及威脅，在今年7月11日分別透過兒子及自己的帳戶，向「都*竹」轉帳20萬元（約24萬港元）及30萬元（約36萬港元），合共50萬元（約60萬港元）。發文中最後一點，是指「都*竹」聲稱已退回18萬元（約22萬港元）並公開轉帳截圖，但工作室稱並未收到款項。

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