吳亦凡｜再多一名女粉公開與工作人員對話圖　99年都被厭年紀大

吳亦凡捲入桃色風波的事件越鬧越大，不少知名品牌都紛紛發出聲明與他終止合約，而一眾疑似受害人也在微博紛紛站出來聲討他。昨天（19日）深夜一名叫芷一安的女生在微博發布了與吳亦凡工作人員的聊天紀錄截圖，其後登上了熱搜話題。

吳亦凡星途凍過水。(吳亦凡微博)

芷一安打了一段千字文，表示曾喜歡過吳亦凡5-6年，但卻沒有想到他是一個這樣的人，吃了一天花生，越想越生氣，因此決定公開這件事情：「去年八月份時候一個女生加我微信，剛開始加微信的時候，她就一直說帶我去見W（吳亦凡），那個時候我以為他是W的粉絲，因為她朋友圈全是W，後來聊天她才承認W的工作人員。」

芷一安站出來聲討吳亦凡。（微博）

芷一安回想起當時還是吳亦凡的粉絲，因此聽到對方是吳亦凡身旁的工作人員，以為真的會簽她做藝人確實是挺開心，芷一安興幸當時沒有時間，沒有去出席「聚會」，近日她看到吳亦凡的事件都是以簽約藝人的方式找女生，所以才明白過來是怎麼回事，「我今天看到這麼多女生站出來，真的很勇敢！雖然我的這個和大家比著不算什麼，但也證實了是他們的一種手段……希望所有女生都不要再被騙！！！！！！！！！」

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