哈里明年出版自傳收益捐予慈善機構　英國網民轟︰又想抹黑王室？

英國哈里王子與梅根今年接受奧花雲費（Opran Winfrey）專訪中，指控王室存在種族歧視及如何忽略梅根的精神問題，導致她一度萌生自殺念頭後，兩夫婦跟王室關係非常惡劣。哈里於6月尾返英為已故母親戴安娜王妃的雕像揭幕時，被拍得跟哥哥威廉有講有笑，當外界以為兩人重修舊好之際，哈里今日宣佈出版自傳，很可能會在書中再力數王室不是。

根據外媒報道，出版商企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）已確認哈里將會於2022年出版自傳。哈里透過聲明表示，今次不會以王子身分出書，只會以「普通人」的角度出發。而書中就會講述人生的高與低、所犯的錯和吸取的教訓，並希望向世人展示，無論大家有不同的出身背景，擁有的共通點比大家能相像的多。

對於能夠出版自傳跟大眾分享人生懷著感激的心情，期待大眾能從絕對可信的自身經歷，認識和了解自己。哈里發言人強調，哈里不希望出版自傳會得到英國王室許可，而企鵝蘭登書屋透露，自傳收入將會全數捐予慈善機構。不過有大批英國網民都不受落，更指哈里預備明年再「抹黑王室」。而王室方面，暫時還未有回應。

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