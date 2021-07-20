聲夢傳奇｜決賽收視勁理想最高24.9點　追加特備節目《傳奇誕生》

無綫選秀節目《聲夢傳奇》決賽於周一晚（19日）播出，由炎明熹（Gigi）奪下冠軍，引起網絡上的討論。另外，節目的收視亦報捷，電視直播收視錄得23.9點，最高達24.9點。



炎明熹勇奪三料總冠軍，成為比賽的大贏家。

《聲夢傳奇》決賽已於將軍澳電視城順利舉行，大熱炎明熹（Gigi）勇奪「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」，成為全場三料總冠軍。節目和各個選手都有不少粉絲，決賽同時在全港18個商場包括：奧海城、屯門市廣場、APM、大埔超級城、元朗廣場、新翠商場、荃新天地、東港城、將軍澳中心、上水廣場、Mikiki、新都城中心、新港城中心、利奧坊、如心廣場、The FOREST等進行戶外直播，讓未能趕及回家的觀眾亦可在戶外及商場目睹聲夢總冠軍的誕生。此外，一眾超級粉絲在三號風球下仍堅持在電視城外等候為支持偶像，昨晚電視城特別開放二廠招待近300位在門外守候的粉絲觀賞節目，眾多粉絲在二廠熱哄哄地為聲夢學員打氣。

炎明熹獲獎後在二廠與粉絲合照。

除此之外，為讓廣大觀眾更進一步了解十五位聲夢學員追夢的心路歷程，無綫再特別推出《聲夢傳奇 傳奇誕生》，於今晚（20日）8時30分播映。三料得主炎明熹（Gigi）連同十四位學員、節目主持森美、音樂總監Johnny Yim、歌手導師Gin Lee李幸倪、衛蘭、AGA江海迦、周柏豪、JW王灝兒、泳兒、林欣彤、評審舒文、陳奐仁及Eric Kwok，除了分享參與比賽的心路歷程，更揭露各種聲夢秘密趣聞，包括幕後揀歌秘密、學員與導師間之秘密關係，以及學員之間互爆對方秘密等。

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