專訪︱林子超用舞蹈戰勝命運　學識擁抱胸懷長疤：與眾不同係OK

無綫（TVB）真人騷《盛．舞者》在剛剛過去的周日（18/7）落下帷幕，三甲人選亦已經塵埃落定，雖然林子超早於第十集被淘汰，未緣爭奪最終名次，但他得到的好可能比一個獎項更加多。「最後冇贏到，對我嚟講感覺真係唔大，因為呢個節目最重要嘅地方，係畀到我一個機會，等我可以向自己生命裏面，一個好重要嘅部份致敬、講聲『多謝』。」

林子超日前接受《香港01》專訪，大談參與《盛．舞者》的點滴，以及回顧自己的舞蹈人生。（陳順禎攝）

林子超既是演員也是舞者，他14歲開始接觸舞蹈，起初是參加中學舞蹈學會，後來因為報讀演藝學院青少年周末興趣班，中五畢業後便順理成章到演藝學院攻讀兩年制現代舞文憑課程，再到新加坡修讀舞台音樂劇專業課程。「不過，咁耐以嚟，只係做過一個車騷係同舞蹈有關，係喺亞洲博覽會做，嗰個騷冇亞洲人，我係唯一一個亞洲人，同埋都喺暑期做過兩大樂園嘅Dancer，呢個就係我嘅舞蹈人生。」

林子超的舞蹈人生充滿波折，說的不是2011年參加now TV《CEO選拔賽》後入行做主持要與舞蹈講「拜拜」，而是他有先天性心漏症，一出世就與「跳舞」這件事有衝突，有種命運作弄的感覺：「醫生話，有啲小朋友，個窿唔會擴大，其實就冇乜影響，但直至我入咗演藝學院第一年，嗰個暑假就佢同我講，『你要做手術喇，因為如果唔做，就會影響到四、五十歲之後嘅健康』，咁屋企人一定要我做啦，做完手術、9月開學，我就坐喺Studio睇人上堂睇咗大半個月左右。」

林子超亦在節目中透露過自己曾因心臟病放棄跳舞。（節目畫面）

舞蹈是用身體表演的藝術，但當時林子超卻不想身體受到注視，因為他心口有一條長約10cm的手術疤痕。「做完手術之後，跳舞換衫都要匿去洗手間，就算去游水，都要着住件T-shirt，講起都覺得好怪，一個後生仔，又唔係肥仔，但係要落住件衫落水。最記得係剛剛入行，我要拍一個柔道節目，柔道袍入面都堅持着件T-shirt，真係好唔想畀人見到我心口嘅疤痕。」

直到參加這個節目，才令他意識到自己可以與眾不同：「畀我知道Being different is OK，呢個節目對於我嚟講都係一個突破，其實我都冇諗住咁快俾人知我有條好長嘅『事業線』，但而家我識去欣賞條疤痕畀我嘅價值。」他更笑指自己今年31歲，終於敢去坦蕩地在別人面前換上衣。

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另一樣令林子超感到格外暢快的，是他在節目中嘗試以透視造型、高跟鞋亮相，將自己女性化的一面向觀眾呈現：「我想觀眾知道，男仔都可以係Feminine，又同時可以大隻，唔需要覺得咁樣係唔好，可能係我細個嗰時係好『噙』、好乸型，我就俾啲男同學去排斥、去笑，但慢慢發覺，呢個社會，好多好特別嘅人都開始彈出嚟，佢哋都啟發到我，我都希望透過自己嘅故事，去話畀其他人聽，表達自己係OK嘅，所以我都將自己比較姣、妖嘅一面無限放大。」

林子超坦言在節目中將自己女性化的一面無限放大，讓自己、讓觀眾理解到，就算自己與眾不同也是一件無可厚非的事。（節目畫面）

當然，提到林子超在《盛．舞者》最癲、最黐線的一件事，便不得不提他拍攝片頭時跣腳撞穿頭的意外。「嗰日我返咗成日工後再去Rehearsal，Rehearsal完之後先去尖沙咀碼頭拍，因為之前落過雨，地下好濕。個位置係尖沙咀碼頭觀景台嘅上層，本身我要企上嗰度啲欄杆再跳落地然後跳舞，正當我想試一次畀同事睇，我就跣一跣腳，然後360度向後跌，撼穿咗個頭。」起初他感受不到痛楚，但在場所有人都被他嚇到目定口呆，因為他滿頸都是血：「我話我仲可以拍，但係全世界就叫我唔好郁，話我流晒血。」

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然後林子超頂硬上一邊嘗試止血一邊繼續拍攝，到拍攝完成便自行揸車到醫院：「我以為洗一洗傷口就搞掂，但原來傷口太大，一定要縫針！」做完手術回家後他更呃媽媽沒有事發生：「好笑嘅係，我着背心，打咗破傷風針，有個針窿上有塊膠布，我阿媽就問點解你打疫苗仲未搣膠布，我話係呀係呀，跟住我就即刻衝咗入房瞓覺，瞓咗一個鐘頭就出去做嘢。」為了自己喜歡的事，林子超也是可以去到好盡。