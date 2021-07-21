簡慕華讚《刑偵日記》拍得好：《大叔》有Noise係天時地利人和

簡慕華（Rachel）近期因演出ViuTV劇集《大叔的愛》而人氣急升令曝光率大增，她今日（21日）出席連鎖米線品牌活動時表示在街上遇到不少熱情向她打招呼的觀眾，而且工作量亦大增，手上至少有五、六個代言或品牌邀請：「以前真係唔多嘅，應該近排會不斷見到我！」

簡慕華因為《大叔的愛》大受觀眾歡迎，人氣急升。（劇照）

如今迴響這麼大，會否覺得離開TVB做對了決定？她笑言：「嗰陣時完約，又咁啱我想結婚，開頭我諗住去加拿大唔會再返嚟，我係想轉另一個人生階段！只不過係我對手黃德斌我先想試下，睇下有咩反應囉！而家有呢個反應我真係好開心，我唔知點解拍完呢個劇，全香港人都好似好開心，連我自己都每晚坐定定喺度等睇，我都未試過呢個感覺。」

簡慕華笑言最近因《大叔的愛》而多了很多廣告代言機會，非常受寵若驚。（陳順禎攝）

早前無綫公布上星期三台收視，《大叔的愛》大結局錄得新高7.9%，而同時段播放的TVB劇集《刑偵日記》卻錄得新低14.2%，簡慕華坦言自己其實有收看《刑偵日記》，亦覺得拍得不錯：「我有睇《刑偵日記》嘅，真係覺得做得幾好嘅，但口味係好難預料，亦都好難去比較，可能係天時地利人和，我哋（《大叔的愛》）好似好有noise咁，都係天時地利人和。」

簡慕華在活動上遇見劇中男友Stanley的正印女友Alina，兩人興奮一同合照。（陳順禎攝）

立法會議員何君堯早前點名批評《大叔的愛》思想不良又如「糖衣大麻」，又指劇集內容推動「無孩家庭」兼違反內地最近推行的三孩政策，甚至有可能違反中國國安法，隨即引起社會嘩然。簡慕華表示聽完亦未有覺得冒犯：「每個觀眾睇完都會有唔同嘅感想，社會係應該要容納多方面嘅感覺，我覺得唔需要去評論佢有咩感覺，總之我哋拍完呢套戲你又睇得開心，咁就已經足夠，其實我哋拍戲都只係為咗提供娛樂畀大家！」

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