Alina與Stanley@MIRROR同居暫未打算結婚：呢個狀態好舒服好開心

Alina（李炘頤）今日（21日）出席連鎖米線品牌活動，坦言很高興終於能見到男友Stanley在劇集《大叔的愛》中的女友簡慕華，又表示自己亦是該劇粉絲，當時更投入到質問Stanley在劇中向簡慕華求婚時為什麼不獻吻給對方，非常支持男友為拍劇「出軌」。



Alina（右）在活動上遇見男友Stanley劇中的女友簡慕華，兩人興奮一同合照。（陳順禎攝）

兩人拍拖四年感情隱定，早前更租了一個兩房單位展開同居生活，有否因此而有拗撬？「因為我唔係好鍾意抹嘢，所以掃地抹地係佢負責，但洗碗煮早餐嗰啲就我負責！」她笑言現時自己的事業才剛起步。暫時未有結婚的計劃，亦未有逼婚的壓力：「我覺得而家呢個狀態都好舒服好開心，所以我都唔介意繼續保持呢個狀態去相處落去。」

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早前她在Instagram限時動態上載疑暗示公司大細超兼擅自為旗下藝人推工作的發洩文，直指「明知人哋連飯都就嚟冇得食，仲幫人推走哂啲Job，又或者將個job比其他人，我覺得真係好amazing！」，又表示「人在做天在看」，雖然她已火速刪除文字，但仍有網民成功截圖兼將之廣傳，更有人懷疑Alina是在為男友出頭抱不平。她解釋這真是天大的誤會，但擔心再多講會多錯，因此不想再解釋。被問道會否以後怕了在網上抒發太多個人情感而別人斷章取義，甚至拉到男友Stanley身上，她表示：「都會盡量避免少啲嘅，因為都唔想再有誤會發生！」

Alina上星期於IG STORY上載疑暗示公司大細超兼擅自為旗下藝人推工作的發洩文，更有人懷疑Alina是在為男友出頭抱不平。（Instagram/@alinaln_）

同場加映：Stanley@MIRROR女友Alina怒斥公司推Job：人在做天在看

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