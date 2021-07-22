羅毓儀轉簽經理人合約做無綫親生女　音樂才華勁高兼出過原創小說

25歲童顏藝人羅毓儀（Yuki）早前參加TVB節目《好聲好戲》引起不少關注，網民大讚她外形清純有氣質，相當具潛力。畢業於2019年第30期無綫電視藝訓班的她，近日簽下經理人合約，榮升親生女。

Yuki外表好清純。（IG@yukyukyukee）

Yuki外表甜美，有幾分似前組合Cream成員李蘊，亦有人讚她似何美鈿、李麗珍、葉蘊儀，全都是童顏級女神。Yuki自2015年開始與男朋友以情侶檔經營 YouTube 頻道「咪咪Yuki觀察日記」，大學畢業之後加入TVB，也獲得不少機會，於處境劇《愛·回家之開心速遞》中，飾演美少女作家「路小小」一角，亦是J2 節目《#後生仔傾吓偈》主持之一，早前因參加真人秀節目《好聲好戲》而嶄露頭角，更有份參演《星空下的仁醫》、《我家無難事》、《青春不要臉》、《痞子殿下》等劇集，有望成為新一代花旦。

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Yuki在劇中飾演美少女作家路小小。（《愛回家》電視截圖）

Yuki在《開心速遞》中飾演少女作家，現實中她也出過書，於2019年10月曾用筆名「一粒雪」推出原創小說《天賜之子·不死鳥》。她不只外型討好，更是一名高材生，以一級榮譽成績畢業於香港城市大學，獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，大學三年級時曾到維也納大學參加交流生計劃。她精於電子吉他及鋼琴，亦有組成業餘樂隊 MochiIce 公開表演，且擔任吉他手，認真多才多藝！

Yuki自2015年開始與男朋友以情侶檔經營 YouTube 頻道「咪咪Yuki觀察日記」，她曾公開讚男友「超級靚仔有型有才華又可愛」。（影片截圖）

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