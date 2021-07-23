獨家｜息影13年　伍文生回巢TVB入兒童節目：有3個小朋友要供養！

最近由於翡翠台深宵劇場播放《阿Sir早晨》（1994年），於2008年離巢的伍文生又再次亮相TVB電視畫面，令不少觀眾非常懷念！但是，相信觀眾亦不需再等「重播」才能見到伍文生，因為伍文生正式復出幕前，最近更與TVB簽約回巢，他受訪時表示：「咁啱就係7月1日回歸嗰日！返到嚟見到TVB好咗好多，起碼有間便利店！同埋啲以前用開我嘅監製喺電視城見到我都嚇親，仲即時問我要唔要入劇組，好有親切感。」

圖右就是伍文生，當時他只得20歲。（《阿Sir早晨》截圖）

伍文生在2005年與圈外女友結婚後一度移居澳洲，回流香港後開始密謀轉行，向岳父拜師學藝進軍飲食界，並於2014年開設蛋牛治外賣店榮升老闆，現時共有2間分店。與此同時，伍文生亦有擔任餐廳顧問、司儀等工作。至於今次回巢的原因，伍文生表示與王祖藍有關，更透露自己將會主力參與主持及製作兒童節目，問他是否去《Thing Big天地》做大哥？伍文生笑言：「係大哥哥啫，年紀做大嗰個嘛！（即係會主持《Thing Big天地》？）呢個暫時未清楚喎，都係等公司安排。」

TVB現時只得一個自家製兒童節目《Think Big天地》，全部主持都係後生仔女，包括《2020香港小姐競選》亞軍陳楨怡。（IG@celina_harto）

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其實伍文生的兒童節目經驗相當豐富，由1997年開始，伍文生曾加入當時的兒童節目《閃電傳真機》擔任常駐主持，更加因為「吱吱鼠」一角而為人所熟識。再加上他與太太結婚後共生了三位小朋友，經驗可謂相當豐富！問他今次回巢報酬可觀？伍文生笑言：「人工係比以前高嘅！不過做返幕前都可以帶動到它工作機會，例如廣告呀、司儀呀咁，我仲有三個小朋友要養呀，全部都喺外國讀書，太太都喺嗰邊照顧佢哋。」雖然伍文生「一支公」留港工作對家人非常不捨，但他表示礙於澳洲當地的防疫政策較為嚴僅，所以自己短期內都會繼續留港發展。

吱吱鼠，係童年回憶！（網上圖片）

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