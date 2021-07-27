炎明熹極速擔正做女一　李敏任編審：劇集有歌舞、心理、校園元素

炎明熹成三料冠軍後，極速拍劇，成新一代力捧對象。（資料圖片）

隨著選秀節目《聲夢傳奇》以及《盛·舞者》的落幕，無綫本著善用資源的心態，下月開拍新劇《青春的我》，並搵嚟一班善於跳舞、唱歌的學員擔正，全劇15集。當中包括姚焯菲、炎明熹、舞后Anisha以及王祖藍表弟李俊華（孖八）等人，而劇集編審將由李敏負責，過往李敏曾為不少電影編劇，至今年首次為ViuTV劇集《太平紋身店》任編審;而據知這套十五集劇集，會配上聲夢學員十五首新歌，換言之，姚卓菲、炎明熹、鍾柔美等，終於有自己歌唱。

《盛‧舞者》當中有不少都是TVB藝人，當中包括曾參演《愛‧回家之開心速遞》的袁鎮業（Kelvin）。

其實自從曾志偉被欽點擔任無綫副總經理後，公司的劇集、綜藝都即時進行改革，而近日，連帶劇集亦都受到影響，有傳主席許濤決定引入審批團隊，就即將開拍的新劇由頭審視，令選美劇《選美的12夜》(暫名)、馬國明主演的律師劇及《巾幗梟雄4》都要煞停，反觀《青春的我》成功跑出。

李敏被《聲夢》與《盛·舞者》的學員故事所打動，決定擔任新劇編審。（資料圖片）

李敏接受《香港01》訪問時，承認將會為新劇擔任編審，但她提到劇名是《青春本我》而非網上所寫的《青春的我》，她說：「本我是心理學的一個名詞 ，劇集類型是校園青春、音樂歌舞、心理劇。 加上心理元素是因為香港人近年遇到很多創傷，希望給大家點共鳴和舒緩。今次的編劇團隊很特別，我們有老師(教育界)，也很高興邀請到輔導心理學家，所以有很多真實的個案可以參考 。」問到劇集是否每集將會有一首新歌時，李敏雖然未有正面回應，但表示：「音樂舞蹈是很重要的元素，娛樂性一定要保持。」

李敏透露最近重返校園攻讀心理學碩士課程，時間上比較緊逼，所以曾猶豫出任編審與否，直到與一眾學員見面會。「我給這群年青人的真實故事感動了，他們的struggle 是很精彩。 其中一個學員告訴我，他為了追尋夢想，期間又為生活，為搵食什麼也做過，長工、散工、送外賣、地盤，就是要想盡辦法生活和繼續跳舞⋯⋯故事實在太吸引我。」

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