吳亦凡疑迷姦少女案警方公布雙方有性關係　都美竹信錯勒索犯人

男星吳亦凡涉及迷姦少女案，近日又有新進展，中國警方公布關於都美竹聲稱受到侵犯，而吳亦凡一方指受到敲詐勒索，而經過公安機構調查後，向公眾交待調查進展，吳亦凡承認跟女方發生性關係後，曾向女方轉帳3.2萬，而勒索吳亦凡的劉姓犯人，則被警方拘捕，令案件再添迷霧。

吳亦凡跟都美竹發生性關係，之後轉帳3.2萬給女方。（微博圖片）

疑似受害人都美竹大爆吳亦凡的黑材料，指他利用簽新人而設下「選妃酒局」，灌酒迷姦，受害人更有未成年少女，而都美竹的爆料，令吳亦凡被代言品牌解約，更受到央視帶頭全面封殺，但近日中國警方公布吳亦凡一案，卻出現了突破性進展，但警方雖然已拘捕勒索犯人，可是吳亦凡迷姦少女案則仍在調查階段。

都美竹純粹想提高知名度，卻信錯勒索犯人。（微博圖片）

警情通報全文：

一、關於吳某凡與都某竹交往情況

2020年12月5日22時許，馮某（女，28歲，時任吳某凡執行經紀人）以挑選MV女主角面試為由，約都某竹（女，18歲）到吳某凡（男，30歲）家中參加聚會，10餘人共同玩桌遊並飲酒，次日淩晨至7時許，其他聚會人員陸續離開，都某竹酒後在吳某凡家中留宿，兩人發生性關係。當日下午，都某竹在吳某凡家中用餐後自行離開，期間兩人互相添加微信。12月8日，吳某凡給都某竹轉帳3.2萬元用於網路購物。此後至2021年4月期間，兩人保持微信聯繫。

二、關於都某竹等人發佈網路資訊情況

2021年6月，都某竹與好友劉某文（女，19歲）商議，在網上公開與吳某凡交往過程以提升網路知名度，遂由劉某文於6月2日以“劉美麗同學_”微博帳號發佈都某竹被吳某凡“冷暴力”的博文，7月8日至7月11日，都某竹跟進發佈3篇博文。7月13日，網路寫手徐某（男，31歲）為牟取利益，主動聯繫都某竹，經商議後，共同策劃並由徐某撰寫“決戰”等10餘篇微博文案，7月16日起由都某竹通過微博帳號陸續發佈。

三、關於犯罪嫌疑人劉某迢涉嫌詐騙犯罪的情況

2021年7月14日，朝陽警方接到吳某凡母親吳某報警，稱遭到都某竹敲詐勒索。當日警方依法進行了受理和調查，工作中鎖定犯罪嫌疑人劉某迢（男，23歲），並於2021年7月18日在江蘇省南通市將該人抓獲。

經查，2021年6月，犯罪嫌疑人劉某迢看到都某竹和吳某凡的網路炒作資訊後，遂產生冒充相關關係人對涉事雙方進行詐騙的想法。期間，劉某迢虛構女性身份，以曾被吳某凡欺騙感情欲共同維權的名義騙取都某竹的信任，使用昵稱為“DDX”微信號與都某竹聯繫，獲取都某竹與吳某凡部分交往情況資訊。7月10日，劉某迢利用獲取的資訊冒用都某竹名義與吳某凡律師聯繫，以雙方達成和解為名索要300萬元賠償，並將自己和都某竹的銀行帳戶一併發給吳某凡律師。同時，劉某迢使用“北京凡世文化傳媒”微信號，自稱系吳某凡律師，與都某竹協商達成300萬元的和解賠償，但雙方未簽署和解協議。

7月11日，吳某凡母親分兩次向都某竹帳戶轉帳50萬元。此後，未得到錢款的劉某迢繼續冒充都某竹，向吳某凡律師索要剩餘250萬元未遂。後又冒充吳某凡律師要求都某竹簽署和解協議，否則索回50萬元。都某竹同意退款後，劉某迢冒充吳某凡律師將本人的支付寶帳號提供給都某竹，都某竹陸續向該帳號轉帳18萬元。

劉某迢被抓獲後，對其詐騙犯罪事實供認不諱。目前，該人已被朝陽公安分局依法刑事拘留。

針對線民舉報的“吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係”及近期網路互曝的有關行為，警方仍在調查中，將根據調查結果依法處理。

受害人包括：

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