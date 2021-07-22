ANSONBEAN準備推出首支單曲　和尚式特訓操爆蝴蝶背肌

陳毅燊（ANSONBEAN）參加《全民造星III》獲得季軍後決定暫時放下學業，追尋自己理想星途，一個20歲的大男孩，表面看似愛理不理的模樣，但其實ANSONBEAN對娛樂圈充滿熱誠與期盼。下周，ANSONBEAN的首支單曲即將發布，秘密練兵多時，他蓄勢待發：「今次首歌五月準備到而家，真係既興奮又刺激，到時會現場表演畀大家睇，希望大家鍾意。」

ANSONBEAN即將推出首支單曲。

ANSONBEAN自知是個新人，要經歷磨練才能成功，更深明在圈中要裝備自己的重要，經過半年的努力與堅持，ANSONBEAN一周五天艱辛的健身訓練終練出成果，一雙麒麟臂與完美蝴蝶背肌，非常煞食！他說：「有時都有練得辛苦嘅時候，我就會諗起有一個法國微生物學家講過一句『Chance favors only the prepared mind』（機會只是眷顧有準備的人），我覺得好有道理，所以當我操到好攰，就會諗起呢句說話，叫自己加油、努力！」

睇睇ANSONBEAN操成點：

除了鍛鍊大隻仔體形，ANSONBEAN認為健身更能鍛鍊其意志，他說：「其實我覺得做Gym係練意志力多過練身體，當我咁諗嘅時候就會練幾多都唔怕，感覺練到咁多嘢好似好抵咁，就唔會咁易放棄。做完Gym個人會清醒啲，因為好集中一樣嘢，做完個腦會清晰啲，感覺上冇咁罪疚感，好似做咗一個和尚咁。」ANSONBEAN又笑言跟朋友組織了一個「和尚天地」群組，跟幾個朋友仔一同分享討論有關健身的苦與樂，更不時互相騷肌展示成果，認真有趣！ANSONBEAN說：「目前有三個朋友，大家會互相傳啲相出嚟，互相督促，希望鼓勵身邊人都健康啲。」

又Cute又大隻，玩晒啦！

至於問到ANSONBEAN人生中，有曾經放棄過的事情嗎？他想了想說：「我放棄咗過英國讀書，原本我上年9月會去，都好呀，我唔想去㗎，因為嗰度好悶，加上我好鍾意呢一行，所以選擇留低。」