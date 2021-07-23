MIRROR、ERROR同台唇槍舌劍　AK直指193玩遊戲太矛

ViuTV旗下的兩隊男團MIRROR和ERROR破天荒16人全體現身屯門市廣場，宣傳「夏日Summer Fun」活動，大批粉絲前一日已經到現場通宵排隊，場面非常墟冚。主持公布ViuTV將會播放新一季人氣節目《水着巧有Feel》，屆時有機會見到MIRROR和ERROR以水着示人！Anson Kong（江熚生）在台上投訴ERROR在上季經常出矛招，ERROR反擊表示：「我哋唔係矛，我哋係食腦啫！」



主持問MIRROR係咪準備操肌除衫拍節目，Lokman表示操肌都係其次，「我覺得最重要係對付ERROR，因為佢哋好鬼矛。」Anson Kong附和說：「上一季之後，我哋知道唔需要理勝負，最緊要enjoy個遊戲，出矛招就得，係咪呀193？」193馬上笑着反擊：「唔係呀，我好計較勝負，一定贏你哋呀！」肥仔否認自己矛，他們只是食腦。

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姜濤被問到時落水會着咩衫，Frankie搶答笑說：「其實我哋對ERROR唔使除衫，唔使咁認真。」Edan則搞笑指：「MIRROR永遠都係着冬天衫。」上次教主Anson Lo生日，他穿大褸現身尖沙咀跟自己的巨型廣告牌合照，已引起熱烈討論，今日夏日炎炎MIRROR全員亦着厚衫現身，相信是品牌贊助的冬季時裝。

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