MIRROR、ERROR同台唇槍舌劍　AK直指193玩遊戲太矛

撰文：冼燕珊
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ViuTV旗下的兩隊男團MIRROR和ERROR破天荒16人全體現身屯門市廣場，宣傳「夏日Summer Fun」活動，大批粉絲前一日已經到現場通宵排隊，場面非常墟冚。主持公布ViuTV將會播放新一季人氣節目《水着巧有Feel》，屆時有機會見到MIRROR和ERROR以水着示人！Anson Kong（江熚生）在台上投訴ERROR在上季經常出矛招，ERROR反擊表示：「我哋唔係矛，我哋係食腦啫！」

主持問MIRROR係咪準備操肌除衫拍節目，Lokman表示操肌都係其次，「我覺得最重要係對付ERROR，因為佢哋好鬼矛。」Anson Kong附和說：「上一季之後，我哋知道唔需要理勝負，最緊要enjoy個遊戲，出矛招就得，係咪呀193？」193馬上笑着反擊：「唔係呀，我好計較勝負，一定贏你哋呀！」肥仔否認自己矛，他們只是食腦。

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姜濤被問到時落水會着咩衫，Frankie搶答笑說：「其實我哋對ERROR唔使除衫，唔使咁認真。」Edan則搞笑指：「MIRROR永遠都係着冬天衫。」上次教主Anson Lo生日，他穿大褸現身尖沙咀跟自己的巨型廣告牌合照，已引起熱烈討論，今日夏日炎炎MIRROR全員亦着厚衫現身，相信是品牌贊助的冬季時裝。

點擊睇粉絲應援圖輯：

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MIRROR
姜濤
盧瀚霆 Anson Lo
呂爵安 Edan
陳卓賢 Ian
邱士縉 Stanley
柳應廷 Jer
調教你MIRROR
李駿傑 Jeremy
江𤒹生 Anson Kong
陳瑞輝 Frankie
王智德 Alton
楊樂文 Lokman
邱傲然 Tiger
ERROR
193 郭嘉駿
何啟華 阿Dee
梁業（肥仔）
吳保錡
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