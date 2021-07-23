姜濤否認將與姚焯菲合作　Anson Lo獲神徒力撐派心：大家唔使擔心

MIRROR與ERROR今午齊齊現身屯門商場活動。(葉志明攝)

人氣男團MIRROR同ERROR子今午一齊出席屯門商場活動，逾5千粉絲企滿3層樓，非常墟冚。中午12時左右，16子從3樓乘扶手電梯現身，期間不時揮手，引得全場粉絲瘋狂尖叫。

Anson Lo全程同Edan企埋一齊。(葉志明攝)

近日受負面新聞困擾的Anson Lo（盧瀚霆）現身後即獲「神徒」 高呼「盧瀚霆」打氣，雖然他有揮手作回應，但整個活動期間，Anson Lo都表現得略為嚴肅，大部份時間旁實呂爵安（Edan），二人又不時耳語。直到介紹Sound Bear禮品以及節目《力圖打排球》時，Anson Lo才有較多表情，而他在離場時，更大送心心予神徒。

Anson Lo與Edan 合體打排球。(葉志明攝)

Anson Lo與隊友接受訪問時，被問到心情如何，他表示：「大家唔使擔心，呢幾日大家都好多訊息同留言，大家都好關心、支持我，而家都係專注工作。同埋今日見到有咁多fans嚟，係好開心，感覺好似好耐無見大家，做節一樣，同埋感覺同fans距離好近，所以係好開心嘅一件事。」

Lokman同AK都表示好開心fans山長水遠去到屯門支持他們，並謂：「啲呼歡聲令到我哋到有少少耳嗚。」(葉志明攝)

至於有報道指姜濤將與對台的《聲夢傳奇》姚焯菲（Chantel）合作拍攝彭秀慧執導的電影，他就否認傳聞，但透露電影將在8月中開工，近日亦有學習演技，之後他被問到拍攝公司一系列運動比賽節目，是否打算以泳褲上陣，他說:「一如以往都係冬天衫。」而在旁的AK(江熚生)就話：「奧運嗰啲都係鯊魚戰衣，同埋呢啲都好講緣份，要露嘅時候一定會露， 唔使露嘅時候就盡量唔好，你睇我哋夏天30幾度都係長袖就知啦。」被問到兩台的奧運收視時，AK(江熚生)則謂：「不嬲都係堅持做自己，魯生係未？我哋老闆話係，ViuTV好嘢。」

離場時，「姜Son」一齊自拍。(鄺鈺瑩攝)

大批神徒為Anson Lo打氣。(葉志明攝)

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