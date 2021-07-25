陳靜進駐千萬風水屋催旺事業　7位數續約施念慈奉行三不政策

陳靜 (Dada) 當年以𡃁模身份出道，推出過性感寫真，其後轉營做演員進軍影壇，於2013年更憑電影《低俗喜劇》飾演的「爆炸糖」一角贏得香港電影金像獎最佳女配角，演技備受肯定，在電影圈的發展也愈來愈好。近日有報道指Dada與合作逾10年的經理人施念慈已完約，雖然早年Dada曾因情緒問題萌生退出娛樂圈的念頭，但兩人多年的合作關係並沒有受到影響，感情甚至比之前更加要好。據悉，她早前就以7位數字酬勞續約施念慈旗下的「天加一」3年，，同時亦跟古天樂的「天下一」簽下了3年電影合約，希望在兩位人脈網絡強大的伯樂相助之下，進一步拓展她的演藝事業。Dada為了專注在影壇上衝刺，更實行不結婚、不生仔、不拍拖的「三不」政策。

Dada為醫美公司擔任代言人。

而向來篤信風水命理的她，多次為了愈住愈旺而搬屋。有指她最近聽從了玄學師傅的建議，進駐位於西九的千萬豪宅。她早前於社交網分享她新居照，可見家中擺下了風水陣，當中放有具激發創造力以及廣結人緣功效的紫水晶。據悉，她今次入住的是「限定風水屋」，只可以住1年，而她遷入不久即有效果，成為唯一的港星入圍「全球百大美女榜」，有至少兩部電影落實開拍，又為醫美集團出任代言人，拍廣告的造型性感迷人。

Dada最新的醫美廣告造型。

Dada接受傳媒訪問時表示好多謝施念慈在她當年任性和患病時十分包容和體諒，自己是個重情義的人，所以好想與經理人的良好合作關係繼續下去。她又謂這幾年不拍拖不結婚沒有問題，目前對她來說拍戲大於一切。她坦承自己一向有睇開風水，寧可信其有，入行至今13年已搬了10次屋，師傅說她條命要周圍走，今次這間屋可以旺事業。除了努力拍戲，Dada也想一嚐當歌手的滋味。而施念慈亦承認已跟Dada續約。