姊妹淘｜吳若希假破冰真互數　蔡嘉欣喊住鬧︰你真係好賤格！

因為蔡嘉欣一句︰「真係以為自己係（《姊妹淘》）一姐呀」，吳若希（Jinny）與她的不和即使傳遍整個網絡，網民亦議論紛紛。為回應「不和傳聞」，Jinny特意邀請蔡嘉欣亮相自己的YouTube頻道做嘉賓，以「吳若希蔡嘉欣不和再度升級？破冰不成反互串！」為標題繼續炒熱「不和傳聞」，期間蔡嘉欣更一度淚灑當場！

原來係假破冰。（截圖）

片段中吳若希與蔡嘉欣澄清並無不和，Jinny笑言：「如果我哋兩個真係唔啱嘅話，你（蔡嘉欣）唔會喺我嘅YouTube Channel出現囉，佢唔值得喺度呀」，雖然二人的「不和」並非真實，但原來二人的「姊妹關係」亦建基於互嘲互數互揭秘密！Jinny提到她對蔡嘉欣的第一印象就是《香港小姐》，她對蔡嘉欣的評價是：「又唔係話特別有才華，笑得OK啦，靚囉。」聽畢後，蔡嘉欣又即時似讚若諷的反擊：「吳若希呢，係人未到，聲先到，未見到佢，但老遠就會聽到佢把聲，因為佢真係好大聲！同埋你畀我嘅第一印象都幾霸氣，講嘢又好少尾音，同你唔熟嘅人，你唔會做返啲假面具。」

吳若希：「蔡嘉欣遠睇都幾靚嘅，近睇就，哇，好醜樣呀！」（截圖）

之後Jinny繼續爆料，揭蔡嘉欣曾在自己面前激動落淚呻娛樂圈辛酸，笑言：「佢係嗰種喺出面就好似女強人，好堅強，返到背後就喊住話：『我覺得自己真係好委屈呀，我唔知可以點講，嗚嗚」，說著，蔡嘉欣不禁淚曬當場：「你真係好賤格囉！一啲憐憫之心都冇，人哋喊嘅時候就係咁，笑到勁大聲，真係好賤呀！」

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不過蔡嘉欣亦不甘示弱：「我不滿吳若希嘅一個點係，佢講嘢勁大聲，成日笑人垃圾，其實自己一樣咁垃圾！得把聲，得個殼，但其實入面係垃圾囉！」繼而再揭吳若希對老公經常雙重標準，重提吳若希控訴老公打機課金，但原來Jinny自己都曾經玩手機遊戲狠課$4000！但當吳若希認衰之後，蔡嘉欣繼續乘勝追擊，狠批Jinny亳無大志：「睇新聞你會以為佢對事業好有鬥心，要憧憬爭做一姐，但佢真人令我好失望，畀返少少爭做一姐嘅格出嚟，力爭上游嘅決心得唔得？冇囉！勁Hea！呀唔係，係Relax，佢個節奏，Chill！」搞到吳若希勁尷尬！

套蔡嘉欣一句：「你當Jacquelin（莊思敏）係咩呀？」（截圖）

新聞回顧：《姊妹淘》主持不和實錄 蔡嘉欣明串吳若希：你以為自己係一姐？

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