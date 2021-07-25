周秀娜讚Edan有料做主角絕非「小諧星」　揭MV濕身戲竟係臨時加？

周秀娜（Chrissie）近年在電影圈發展得有聲有色，三甡前更入圍金像獎最佳女主角，演技實力不容置疑。她早前罕有地擔任男團MIRROR成員Edan（呂爵安）的新歌《小諧星》MV女主角而成為近期的話題人物，令不少人質疑這是Edan的「自肥企畫」為了私心才邀請娜姐出演，今日（25日）她出席短片拍攝計劃啟動禮時笑言與Edan無關，而是受到導演的邀請：「好多朋友都話佢哋拍出嚟嘅嘢好靚，之前都冇合作過，我一收到個故事大綱就好鍾意，出到嚟畫面真係好靚。」



周秀娜透露拍攝雖然只用了一天時間，但亦是第一次這麼長時間拍一部如此有故事性的MV，就如拍了一部微電影一樣。（劉智源攝）

Chrissie過去未曾與Edan合作，但合作完對他讚不絕口：「今次係第一次接觸佢，我覺得佢好聰明，佢好快就入戲，我哋現場都有講好多對白，係喺現場創作出嚟嘅，只不過你哋聽唔到咋嘛，哈哈！」她亦表示認識對方後覺得他並非歌名入面的「小諧星」：「佢簡直就係主角。」

周秀娜穿晚裝與Edan跳入泳池的畫面竟然是臨場加落去的。（《小諧星》影片截圖）

MV尾段有一場Chrissie身穿晚裝與Edan跳入泳池的畫面，有網民對於Chrissie不穿比堅尼大感可惜，她則大爆這段其實是臨時加插：「我哋嗰日拍外景拍到凌晨11、12點，本身我哋係拍出面，而個泳池又喺出面，而咁啱又落大雨！本身冇話要濕身要落水，但橫掂都濕咗，所以就臨場加呢場戲！」

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