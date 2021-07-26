東京奧運｜顏值拍得住李莉　開電視主持許煒森有「三鐵公主」之稱

四年一度的奧運會，最受觀眾看重的當然是體育項目，但合適的主持都相當重要，一來是旁述可以為賽事塗添色彩，二來亦希望可以透過賽事向觀眾傳遞正確的運動知識和觀念，所以香港三間免費電視台都各出其謀，除了找來傑出的藝員主持節目之外，亦會邀請運動員加入，例如TVB邀請了香港藝術體操隊教練楊慧玲；NowTV邀請了前單車運動員馬詠茹；開電視亦邀請了奧運金得主李麗珊等。

而開電視主持之一許煒森就獲觀眾大讚搶眼，顏值絕不比同場的《廣告女皇》冠軍李莉差，正當大家在尋找她的「演出作品」時，發現許煒森原來是前是香港三項鐵人運動員！

許煒森皮膚雖然比較黑，但體型超Fit！（IG@vincci.hui）

年僅28歲的許煒森以前是香港三項鐵人運動員，被稱為「三鐵公主」及「精靈鐵人」，早於2012年已曾經為有線電視主持過奧運節目。雖然許煒森已經退役並投身商界的市場推廣工作，不過她依然熱衷運動，經常在個人社交網站上分享做運動、跑步、行山、泳水等的相片，正能量爆燈！

其實許煒森早於2005年時已獲得「2005年度香港傑出運動員選舉—最具潛質運動員」獎，中一起已成為香港三項鐵人隊代表及香港體育學院精英運動員。2008年，16歲的許煒曾奪得過「三項鐵人亞洲盃女子精英青年組-亞軍」、2010年更代表香港出戰「新加坡青年奧林匹克運動會」，於32名參賽者中排名17，亞洲排名第二，是真正的「女鐵人」！

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三個台到底分別有咩人？點擊下圖一清二楚：