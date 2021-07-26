Edan與Jer直播互唱新歌　自爆錄《小諧星》靠媽媽愛心湯保持靚聲

MIRROR成員Edan（呂爵安）和Jer（柳應廷）前晚（23日）宣傳新歌，不但互唱對方新歌，兩位成員更在直播中不斷互窒，Edan不停為Jer改花名，小 Jer、 大 Jer Jer、柳老師和柳爺等的稱呼應有盡有，可見兩人十分老友鬼鬼，令不少網民睇到捧腹大笑。



兩人在「JOOX吹水台」互唱對方新歌，Edan 演唱了 《狂人日記》，而Jer 就演唱了幾句 《E 先生連環不幸事件》。

Edan日前公開新歌《小諧星》，他表示歌詞就好像在說出道以來的經歷，擔心大家會誤會自己不想做諧星，而事實上自己很享受，只是擔心做不到大家理想中的偶像，於是選擇做諧星並向全能型偶像發展，他又大讚填詞人黃偉文十分厲害，只見過幾次面就已經很了解自己的性格，為他度身訂做了《E先生連環不幸事件》及《小諧星》兩首歌，不過他稱前者所描述的性格與自己較為相似，而後者則比較代表到自己的經歷。

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Jer 大讚新歌《砂之器》 MV的女演員十分專業，其中自己在拍攝搶煙一幕時因為太入戲，反應太大嚇到了女演員，又指自己在拍攝喊戲時十分投入，更自曝當時拍《水形物語》MV時花姐亦有要求自己喊，但笑稱因為聽住自己歌曲的第一個Demo版本，覺得實在太難聽而喊不出來。

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兩人之後又分享了在演出或錄音前的準備，Edan 表示這次錄《小諧星》時有媽媽煲的愛心湯藥及涼茶，所以即使連續錄音了六天也沒有聲沙。而 Jer 則透露了自己喜歡在錄音時熄掉所有燈，這樣才能夠令感情更為投入。

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