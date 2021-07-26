大坂直美首奪公開賽冠軍後患抑鬱症　聞高比離世大受打擊狂輸比賽

「2020東京奧運」延遲了一年才順利舉行，開幕典禮於周五晚，在日本網球運動員大坂直美燃點聖火下正式揭幕。這個安排引起日本民眾不滿，斥大坂直美擁有海地血統亦不懂說日文，根本無法代表國家。儘管有許多反對聲音，都不能質疑大坂直美在國際網球壇的輝煌成績。而剛剛在Netflix上架的紀錄片《Naomi Osaka》貼身記錄了大坂直美脆弱的一面，還有如何在壓力中求勝的人生態度。

紀錄片已經在Netflix上架。（Netflix）

現年23歲的大坂直美，於2018年在美國網球公開賽歷史性擊敗「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）後一賽成名。年紀輕輕的大坂直美在網球場上有出色發揮，現位列女單世界排名第二位，並已奪得4個大滿貫冠軍。失敗是人生的必然，大坂直美亦不例外，紀錄片主要講述對她來說極具意義的兩年，深入探討她如何在挫敗中學習。

大坂直美在紀錄片中表示：「在我贏得美國公開賽之前，有好多人跟我父親說，我不會有任何作為。」更指沒有人明白到為了打好網球或者贏得比賽，自己究竟犧牲了多少，而突然間得到全球的注意令她感到不知所措。在往後的比賽，大坂直美因壓力爆煲而曾輸過不同的大賽，但讓自己繼續走下去的是為了家人。提到美籍海地人的父親及日籍母親時，她自細在東西文化衝擊的環境下長大，更指母親工作操勞，而繼續打網球的意義就是想母親不用再工作：「老實說，我不當冠軍，可能會賺不到錢。 」

在奪得人生首個公開賽冠軍後，有大批荷里活明星及星級運動員都有入場支持大坂直美，當中亦包括已故籃球名巨星高比拜仁（Kobe Bryant）。提到高比，大坂直美坦言很幸運能夠認識這位球星，更感謝對方教會了自己很多：「我跟他聊天時，感覺自己跟他很相似，所以我覺得讓他感到失望了，我該在網球界承傳他的精神，而我卻在著了輸掉大滿貫，因心理上撐不住而輸了比賽。」在得悉高比離世的噩耗，大坂直美大受打擊，更因而輸掉好幾場的比賽。

大坂直美狀態大跌，接受訪問時曾公開承認自己還未有冠軍應有的心理質素。其後於今年突然退出法國網球公開賽後，亦選擇不參加溫布頓網球錦標賽。她在Instagram公開表示自從2018年的美國網球公開賽，自己長期遭受抑鬱症影響，所以不會在忽視自己的心理健康。

紀錄片以細膩的方式讓大家了解到大坂直美的內心世界。（劇照）

紀錄片以細膩的方式讓大家了解到大坂直美的內心世界，還有她一賽爆紅而遇到的困難。除了繼續在球壇發光發亮，大坂直美致力為黑人爭取權益及讓大眾更加接受精神及心理問題。另外，紀錄片導演Garrett Bradley受訪時都表示，紀錄片時關於大坂直美的個人旅程，更希望觀眾能夠透過紀錄片去了解到一位運動員在追求價值的時候所需要比一般人更堅韌的勇氣，從而在自己的人生中得到啟發。