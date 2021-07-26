東奧迷妹陳約臨珠海學院新傳系畢業　上年教書傳授臨場應變技巧

香港男劍擊手張家朗摘下香港今屆奧運首金，受訪時被無綫派往日本採訪的女藝人陳約臨（Kelly）打斷，網民更鬧爆Kelly廢問，網民回帶更發現訪問開始時，陳約臨已經問：「而家所有人都睇住你做live，我我我好鍾意你，點算？」

Kelly在珠海學院教書。（影片截圖）

1995年在上海出生的陳約臨（Kelly），小學時來港居住，曾在珠海學院新聞及傳播系讀書及畢業，參加2016年代表香港出戰2016年國際小姐競選，即使在15強階段止步，但獲得「亞洲皇后」（Miss International Asia）稱號。

陳約臨在2016年國際小姐競選中獲得「亞洲皇后」稱號（IG@yeuklam）

出醜訪問之後，有不少Kelly為珠海學院宣傳的片段在網上流傳，去年該校宣傳時，介紹Kelly為「有豐富節目主持經驗」，Kelly在片段中又說：「會教大家寫稿同讀稿，希望可以將經驗帶俾大家。」上月珠海學院為新聞及傳播系宣傳，亦有邀請Kelly宣傳她任教的「News Anchoring and Programme Hosting」課程，Kelly在簡介：「有同學問上到台可以點樣執生、臨場應變技巧、有dead air點算？呢啲問題會喺課堂上一一解答。」宣傳片原本極少留言，晚上突然被派嬲，有人甚至批評：「影衰晒珠海新傳歷屆校友。」